Dietmar Hamann Bewertet den Transfer von Bruno Guimarães

Der ehemalige Liverpool-Mittelfeldspieler Dietmar Hamann hat den 75 Millionen Pfund teuren Wechsel von Bruno Guimarães zu Arsenal vorsichtig bewertet. Seiner Ansicht nach muss der Brasilianer noch einiges leisten, um den Status eines echten Weltklassespielers zu erreichen, und dieser Transfer wird seine größte Bewährungsprobe sein. Goal.com berichtet .

Im Gespräch mit Sports Mole würdigte der Champions-League-Sieger von 2005 die Qualitäten des Spielers, der Newcastle United als Kapitän anführte und das Team voranbrachte. Gleichzeitig betonte er, dass sich der Mittelfeldspieler noch beweisen müsse, um die hohe Ablösesumme und seinen Ruf vollständig zu rechtfertigen.

Zuverlässigkeit und Kreativität auf dem Platz

Hamann konzentrierte sich in seiner Analyse auf Bruno Guimarães’ Spielstil. Ihm zufolge agiert der Mittelfeldspieler zwar zuverlässig und verantwortungsbewusst, doch seine Auftritte bei der Weltmeisterschaft sowie einige Probleme im Zentrum der brasilianischen Nationalmannschaft zeigten, dass er noch nicht bewiesen habe, zur absoluten Elite zu gehören.

Arsenal erzielte in der vergangenen Saison aus dem laufenden Spiel heraus zu wenige Tore und verließ sich zunehmend auf Standardsituationen. Deshalb erwartet der Londoner Klub mehr Tore und Eigeninitiative aus dem Mittelfeld. Hamann zufolge muss der Brasilianer auf dem Platz etwas mutiger auftreten und der Mannschaft genau jene Gefahr verleihen, die ihr bisher gefehlt hat.

Neue Aufgaben bei Arsenal

Arsenals Sportdirektor Andrea Berta hatte die Vielseitigkeit und Führungsqualitäten des Brasilianers als wichtig für die taktische Entwicklung der Mannschaft unter Mikel Arteta hervorgehoben. Dietmar Hamann erinnerte jedoch an Declan Rice und andere starke Spieler und ergänzte, dass Guimarães seine Rolle im neuen Team finden und im Emirates Stadium beweisen müsse, dass er tatsächlich zur Spitzenklasse gehört.

Der Vertrag, einer der aufsehenerregendsten Transfers des Transferfensters, soll den Kader von Arsenal weiter verstärken. Der Neuzugang wurde vor einem Vorbereitungsspiel gegen Borussia Dortmund als neues Teammitglied vorgestellt.