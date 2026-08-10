Marc Cucurella gibt erstes Interview nach seinem Wechsel zu Real Madrid

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Marc Cucurella gibt erstes Interview nach seinem Wechsel zu Real Madrid

Der spanische Verteidiger Marc Cucurella, der zu Real Madrid gewechselt ist, teilte nach dem Transfer seine ersten Eindrücke. Er bezeichnete den Wechsel als einen der wichtigsten Schritte seiner Karriere.

In einem exklusiven Interview mit dem offiziellen Klubfernsehen Real Madrid TV betonte der spanische Verteidiger, dass der Beitritt zu den Königlichen sein Kindheitstraum gewesen sei.

Jedes Kind, das Fußball spielt, möchte für diesen Klub auflaufen

Cucurella machte keinen Hehl daraus, dass sich der Transfer lange hingezogen hatte, das Tragen des Trikots der Königlichen ihm am Ende jedoch grenzenlose Freude bereitet habe:

Ich bin sehr glücklich. Der Warteprozess hat lange gedauert, aber nun bin ich endlich hier. Heute habe ich mit meinen neuen Teamkollegen trainiert und alle Menschen im Klub kennengelernt. Jetzt freue ich mich darauf, sie nach und nach noch besser kennenzulernen und eine fantastische Saison zu erleben.

Zweifellos ist das eine große Ehre für mich. Dieser Klub hat eine reiche Geschichte und ist der größte Klub Europas. Heute hier zu sein, ist für mich ein Privileg, eine Ehre und vor allem eine Belohnung für all die Arbeit, die ich im Laufe meiner Karriere geleistet habe. Für jedes Kind, das mit dem Fußball beginnt, ist es sehr schwer, die Möglichkeit auszuschlagen, für einen solchen Klub zu spielen. Mir wurde diese Möglichkeit gegeben, und ich hatte keinerlei Zweifel, sagte der Verteidiger.

Magische Nächte im Bernabéu und neue Verantwortung

Cucurella fügte hinzu, dass er die unvergesslichen Spiele im Santiago Bernabéu und die erfolgreichen Champions-League-Auftritte von Real Madrid nun auf dem Platz erleben wolle:

Als Zuschauer habe ich all die magischen Nächte im Bernabéu, die Comebacks der Mannschaft und alle Trophäen gesehen, die sie in der Champions League gewonnen hat. Nun die Möglichkeit zu haben, all das selbst zu erleben und Teil dieser Geschichte zu werden, ist eine große Verantwortung. Gleichzeitig ist es für mich eine sehr schöne und wichtige Herausforderung, schloss er.

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Marc CucurellaReal MadridSantiago Bernabéu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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