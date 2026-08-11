Der junge Verteidiger Behruz Karimov, der bei der in Nordamerika (USA, Mexiko und Kanada) ausgetragenen Weltmeisterschaft mit der usbekischen Nationalmannschaft eine überzeugende und starke Leistung zeigte, wird seine Karriere in Europa fortsetzen. Der 19-jährige talentierte Spieler unterschrieb einen langfristigen Vertrag beim renommierten Schweizer Klub Lugano.

Der FC Lugano, der die Schweizer Meisterschaft in der vergangenen Saison auf dem dritten Platz und damit in den Top drei beendete, gab offiziell die Verpflichtung des vielversprechenden usbekischen Fußballers bekannt.

Die Entdeckung der WM 2026 und Cannavaros Vertrauen

Behruz Karimov debütierte in der Nationalmannschaft gerade einmal zweieinhalb Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft. Der Weltmeister von 2006 und Cheftrainer unserer Nationalmannschaft, Fabio Cannavaro, setzte den jungen Verteidiger im Freundschaftsspiel gegen Gabun ein und schenkte ihm großes Vertrauen.

Bei den WM-Spielen stand Karimov gegen die Weltklassemannschaften Kolumbien und Portugal in der Startelf und absolvierte nahezu die komplette Spielzeit. Obwohl unsere Vertreter diese Begegnungen verloren, zogen der Kampfgeist, die Übersicht und der starke Schuss des 19-jährigen Verteidigers die Aufmerksamkeit internationaler Scouts auf sich.

Das ehrliche Bekenntnis des Lugano-Sportdirektors

Karimov, der im Fokus mehrerer europäischer Klubs stand, entschied sich letztlich für das Projekt des Schweizer Vereins. Luganos Sportdirektor Sebastian Pelser äußerte sich zum Transfer des jungen Usbeken und sagte:

„Der Transfer von Behruz bestätigt die richtige Richtung, die der FC Lugano eingeschlagen hat. Unser Klub möchte seine Position als Ort stärken, an dem junge Talente auf internationaler Bühne ein geeignetes Umfeld und optimale Bedingungen vorfinden, um ihre Karriere weiterzuentwickeln. Für Behruz ist Lugano die erste Station im europäischen Fußball. Hier kann er den nächsten wichtigen Schritt in seiner Karriere machen. Bei unseren Entscheidungen stehen nicht die finanziellen Aspekte im Vordergrund, sondern die sportliche Perspektive und die Qualität des Projekts“, betonte Sebastian Pelser.

Statistik bei Surxon und Vertrag bis 2031

Behruz Karimov, der beim Team Surxon aus Termiz ausgebildet wurde, absolvierte in der usbekischen Super League 22 Spiele und erzielte neben seinen zuverlässigen Defensivleistungen auch drei Tore für seine Mannschaft.

Der 19-jährige Fußballer, der auf der rechten Seite die gesamte Linie – von der Defensive bis zum Angriff – abdecken kann, unterschrieb bei Lugano einen bis zum 30. Juni 2031 laufenden Fünfjahresvertrag.

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