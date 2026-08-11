Ein ein Meter langer Echse taucht auf einer Straße in Südkorea auf

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Ein ein Meter langer Echse taucht auf einer Straße in Südkorea auf

In Südkorea wurde ein gewöhnlicher Spaziergang plötzlich zu einem ungewöhnlichen Erlebnis. In einem Wohngebiet tauchte eine riesige Echse auf, die fast einen Meter lang war und viele Menschen in Erstaunen versetzte.

Das große Reptil wurde in der Nähe eines Spazierwegs gesichtet. Menschen, die es zufällig bemerkten, waren von der Größe des Tieres überrascht und beeilten sich, den Vorfall zu filmen.

Das Auftauchen der Echse löste bald auch in den sozialen Netzwerken Diskussionen aus. Nutzer fragen sich, woher sie kam und wie sie in das Wohngebiet gelangte.

Besonders ihre Länge, die deutlich über der von Echsen liegt, die gewöhnlich in Haushalten vorkommen, erregte Aufmerksamkeit. Daher stieß der Vorfall sowohl bei den Anwohnern als auch bei Internetnutzern auf großes Interesse.

Südkorea
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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