Mykhailo Mudryk entscheidet über seine Zukunft bei Chelsea und Leihoptionen

Der ukrainische Flügelspieler Mykhailo Mudryk hat vor dem Hintergrund der Pläne des Teams für das Sommer-Transferfenster seine Priorität klar festgelegt. Der Fußballer ist nach einer langen Pause in den Kader zurückgekehrt und bereitet sich darauf vor, in der Saison 2026/27 sein volles Potenzial zu zeigen. Goal.com berichtet .

Der Flügelspieler konnte fast zwei Jahre lang keine offiziellen Spiele bestreiten, nachdem bei ihm die verbotene Substanz Meldonium nachgewiesen worden war. Nach dieser schwierigen Zeit kehrte Mudryk an die Stamford Bridge zurück und nahm unter Chelseas Cheftrainer Xabi Alonso am Trainingslager der Mannschaft zur Saisonvorbereitung teil.

Rückkehr auf den Platz und Fitnesszustand

Gegen Juventus, Milan und Johor Darul Ta’zim wurde er als Einwechselspieler eingesetzt und begann allmählich, Spielpraxis zu sammeln. Nach einer so langen Pause von Pflichtspielen reicht sein aktueller Fitnesszustand jedoch noch nicht aus, um sofort ein komplettes Spiel in der Startelf zu bestreiten.

Die Chelsea-Führung erwägt, den Fußballer auszuleihen, damit er regelmäßige Spielpraxis sammeln kann. Deshalb haben mehrere europäische Klubs Interesse an dem Spieler bekundet.

Mudryks Wunsch und die Lage auf dem Transfermarkt

Laut Fabrizio Romano möchte Mudryk in der Premier League bleiben, falls er auf Leihbasis wechselt. Zu den Klubs, die an seiner Verpflichtung interessiert sind, gehören italienische Mannschaften sowie Strasbourg, das zur Chelsea-Gruppe gehört.

Dennoch besteht die wichtigste Absicht des Spielers darin, weiterhin in der englischen Premier League aufzulaufen. Insbesondere Coventry City unter Trainer Frank Lampard gehört ebenfalls zu den Interessenten für den Flügelspieler.

Chelseas Cheftrainer Xabi Alonso äußerte sich vorsichtig zur Rückkehr des Fußballers und betonte die Bedeutung seines mentalen Zustands sowie des Anpassungsprozesses an die Mannschaft. „Alles ist sehr schnell passiert, deshalb muss der Mensch selbst im Mittelpunkt stehen“, erklärte der Trainer.