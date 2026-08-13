Preis der NVIDIA RTX Pro 6000 Grafikkarte verdoppelt

NVIDIA hat den Preis seiner für den professionellen Einsatz konzipierten Grafikkarte RTX PRO 6000 Workstation Edition drastisch erhöht. Laut ixbt.com kostet der auf der Blackwell-Architektur basierende Flaggschiff-Beschleuniger nun 16.000 US-Dollar – exakt das Doppelte des ursprünglichen empfohlenen Preises. Ixbt.com berichtet darüber.

Die Preisänderung erfolgte vor dem Hintergrund einer hohen Marktnachfrage und eines Mangels an technologischen Komponenten. Der aktualisierte Preis wurde bereits auf der offiziellen NVIDIA-Website sowie über die Vertriebskanäle des B&W-Partners bestätigt. Die Händler beeilen sich, das Gerät zu den neuen Preisen zu liefern.

Technische Daten und Gründe für die Preiserhöhung

Das wichtigste und bemerkenswerteste Merkmal der RTX Pro 6000 ist ihre selbst für das professionelle Segment ungewöhnlich große Speicherkapazität. Das Gerät ist mit modernem GDDR7 -Videospeicher mit satten 96 GB ausgestattet. Der Mangel an dieser Komponente ist der Hauptgrund für den starken Preisanstieg.

Experten zufolge führt der jüngste starke Anstieg der Nachfrage nach Hochleistungsspeichern zu branchenweiten Schwierigkeiten. Besonders hoch ist die Nachfrage nach Geräten mit solch großen Speicherkapazitäten beim Training von AI- und neuronalen Netzwerken.

Vergleich mit anderen Modellen auf dem Markt

Eine ähnliche Situation war zuvor bei der für den Verbrauchermarkt bestimmten GeForce RTX 5090 zu beobachten. Obwohl der ursprüngliche Preis dieses Modells 2.000 Dollar betrug, stieg er unter den Marktbedingungen auf bis zu 4.700 Dollar.

Dieser Trend zeigt, dass die weltweite Nachfrage nach Hightech-Ausrüstung nicht nachlässt und Hersteller mit Problemen in koordinierten Lieferketten konfrontiert sind. Eine solche Preispolitik im professionellen Segment dürfte die Kosten für große Unternehmen und Rechenzentren deutlich erhöhen.