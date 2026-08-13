Zion Suzuki soll im Winter zu Juventus wechseln

Laut einem Bericht von Tuttosport sind die Verhandlungen zwischen Torhüter Zion Suzuki und Juventus in die entscheidende Phase eingetreten. Der Spieler selbst hat einem Wechsel zum Turiner Klub zugestimmt. Der Transfer soll zu den bedeutendsten Wechseln des europäischen Wintertransferfensters zählen und die Torhüterposition bei Juventus deutlich verstärken. Goal.com berichtet .

Paris Saint-Germain galt zunächst als größter Interessent für den japanischen Torhüter. Der französische Klub hatte mit Parma eine Vereinbarung über die Verpflichtung des Spielers für 36 Millionen Euro einschließlich Boni erzielt. Der Transfer verzögerte sich etwas, weil Paris Saint-Germain im UEFA-Supercup gegen Aston Villa antrat und Bedenken wegen einer möglichen Verletzung bestanden.

Nachdem diese Sorgen ausgeräumt waren, bereitete Paris Saint-Germain die Bekanntgabe des Transfers vor. Gleichzeitig spielten der persönliche Wunsch des Spielers und die Konkurrenzsituation in Paris eine entscheidende Rolle. Bei Paris Saint-Germain sollte Suzuki als Ersatz für Matvey Safonov fungieren, während Juventus ihm einen Stammplatz und eine führende Rolle garantierte.

Transferbedingungen und finanzielle Details

Laut Tuttosport wird der Torhüter nach Paris reisen, um sich einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen, bevor er auf Leihbasis zum Turiner Klub wechselt. Die Vereinbarung zwischen den Parteien läuft bis Juni kommenden Jahres und enthält keine Kaufoption. Suzukis Gehalt wird zu gleichen Teilen von Juventus und Paris Saint-Germain übernommen.

Außerdem erhält der Turiner Klub eine Entschädigung für die technische Entwicklung des Spielers. Für Juventus ist der Deal von strategischer Bedeutung, da der Klub seine Ressourcen auf weitere wichtige Baustellen in Abwehr, Mittelfeld und Angriff konzentrieren will.

Die hohen Preise alternativer Torhüter auf dem Transfermarkt, etwa von Anatoliy Trubin oder Noa Atubolu, sowie die Tatsache, dass Guglielmo Vicario nicht vollständig überzeugen konnte, machen Suzuki zur geeignetsten Lösung. Sobald sich die finanziellen Möglichkeiten erweitern, könnte Juventus die Verpflichtung von Top-Torhütern wie Alisson, Mile Svilar, Marco Carnesecchi oder Mike Maignan prüfen.