Der englische Nationalspieler Elliot Anderson ist entschlossen, die schmerzhafte Niederlage auf internationaler Bühne hinter sich zu lassen und in der neuen Saison Manchester City mit starken Leistungen zu überzeugen. Wie Goal.com berichtet, hat der Fußballer seinen Fokus nach den emotionalen Rückschlägen bei der kürzlich beendeten Weltmeisterschaft vollständig auf den Vereinsfußball gerichtet und bereitet sich darauf vor, sich unter dem neuen Cheftrainer Enzo Maresca einen Stammplatz zu sichern. Dies berichtet Goal.com.

Anderson soll am Sonntag im Principality Stadium in Cardiff gegen den amtierenden Meister der englischen Premier League Arsenalim Community Shield sein offizielles Debüt für sein neues Team geben. Der Fußballer räumte ein, dass es schwierig gewesen sei, die schmerzhafte Halbfinalniederlage gegen Argentinien zu verarbeiten.

WM-Erfahrung und eine neue Herausforderung

„Es ist sehr schwierig. Ich kann immer noch nicht vergessen, was ich damals erlebt habe. Im Fußball gibt es Höhen und Tiefen. Entscheidend ist, wie man sich danach wieder aufrichten kann. Ich hatte drei Wochen zum Nachdenken, aber jetzt hat die neue Saison begonnen und es ist Zeit, den nächsten Schritt zu machen“, sagte der Mittelfeldspieler auf einer Pressekonferenz.

Zur Einordnung: Elliot kam während des Turniers in acht Partien für England zum Einsatz und leistete beim Spiel um Platz drei gegen Frankreich einen wichtigen Beitrag zum Gewinn der Bronzemedaille. In diesen Spielen verbuchte er eine Torvorlage, 386 präzise Pässe mit einer Erfolgsquote von 90 Prozent, 19 erfolgreiche Tacklings und 28 Klärungsaktionen.

Rodris Zukunft und eine neue Taktik

Elliot Andersonsist vor allem vor dem Hintergrund der Ungewissheit um den wichtigsten defensiven Mittelfeldspieler des Teams, Rodri, von Bedeutung. Nach Angaben der Quelle hat Barcelona konkrete Schritte unternommen, um den 30-jährigen Spanier zu verpflichten, und am Mittwoch ein neues Angebot über 51 Millionen Pfund abgegeben. Sollte der Transfer zustande kommen, wäre Anderson der aussichtsreichste Kandidat, um die Lücke im Mittelfeld zu schließen.

Im Hinblick auf die taktischen Anforderungen bei seinem neuen Verein erklärte Anderson, dass er im zentralen Mittelfeld verschiedene Aufgaben übernehmen könne. „Ich kann überall auf dem Platz agieren. Ich kann Chancen kreieren, Angriffe nach vorne tragen oder andere Aufgaben übernehmen. Ich habe mehrmals mit dem Trainer gesprochen, und er hat mir erklärt, was von mir erwartet wird. Gefordert sind viel Laufarbeit, hohe Intensität und Spielkontrolle“, sagte der Fußballer.