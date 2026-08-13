Chinesen entwickeln „Luftabwehr“ gegen Mücken

Das chinesische Startup Photon Matrix Lab aus Changzhou hat ein Gerät entwickelt, das Mücken in der Luft erkennt und per Laser zerstört. Das System namens „Photon Matrix“ nutzt Lidar, Millimeterwellenradar und KI-gestützte Bilderkennung.

Das Gerät kann fliegende Insekten mit einer Größe von etwa 2–20 Millimetern erkennen. Es verfolgt die Bewegung der Mücke und trifft sie mit einem Laserstrahl, sobald ein passendes Ziel identifiziert wurde. Nach Angaben des Herstellers kann das Gerät Insekten in einer Entfernung von bis zu 6 Metern erkennen und erreicht eine Genauigkeit von über 95 Prozent.

Die Hersteller betonen, dass das Gerät ein Ziel innerhalb weniger Millisekunden erkennen und den Laserschuss darauf ausrichten kann. Das System verfügt außerdem über spezielle Sicherheitsmechanismen, damit größere Objekte nicht anvisiert werden.

Das Gerät kann sowohl über das Stromnetz als auch über eine tragbare Powerbank betrieben werden. Nach Angaben des Unternehmens kann eine schnellladefähige Powerbank mit einer Kapazität von 20.000 mAh das Gerät etwa 4–5 Stunden lang mit Energie versorgen.

Das Gerät ist deutlich teurer als herkömmliche Mückenvertreiber. Während der Crowdfunding-Phase wurden verschiedene Versionen für etwa 600–650 US-Dollar angeboten. Der spätere Verkaufspreis kann je nach Modell und Ausstattung variieren.

Der wichtigste Vorteil des Geräts besteht darin, dass es keine Chemikalien verwendet. Deshalb präsentiert der Hersteller es als alternative Lösung zur Mückenbekämpfung in Häusern, auf Terrassen und in Gärten.

Es ist zu beachten, dass die Technologie noch relativ neu ist. Unabhängige Daten zu ihrer Wirksamkeit unter realen Bedingungen und zu langfristigen Nutzungserfahrungen sind bislang begrenzt.