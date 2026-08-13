Nicolas Jackson bereit, bei Chelsea um seinen Platz zu kämpfen

Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson hat trotz Angeboten anderer Klubs während des Sommer-Transferfensters fest beschlossen, an der Stamford Bridge zu bleiben und um seinen Platz zu kämpfen. Laut The Sun möchte sich der senegalesische Angreifer unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso beweisen und seine Karriere bei Chelsea fortsetzen. Goal.com berichtet .

Der 25-jährige Angreifer, der kürzlich von der abgeschlossenen Saisonvorbereitungstour der Mannschaft durch Asien zurückgekehrt ist, zeigte sich von den Trainingsmethoden und dem taktischen Ansatz des neuen Trainers tief beeindruckt. Da sich das Transferfenster seinem Ende nähert, ist die Entscheidung des Spielers auch ein wichtiges Signal für die Chelsea-Führung. Obwohl er in den vergangenen Spielzeiten aufgrund der Konkurrenz im Kader seinen Platz in der Startelf verloren hatte, glaubt er diesmal daran, eine der wichtigsten Figuren der Mannschaft werden zu können.

Interesse von Aston Villa und spanischen Klubs

Trotz des Wunsches des Spielers, in London zu bleiben, setzt der Premier-League-Konkurrent Aston Villa seine Bemühungen um eine Verpflichtung fort. Trainer Unai Emery aus Birmingham, der dem Spieler einst seine erste Chance im europäischen Fußball gab, schätzt dessen Fähigkeiten sehr und möchte ihn in seiner Mannschaft sehen. Zudem hat auch ein nicht genannter spanischer Spitzenklub Interesse am Angreifer bekundet und offizielle Anfragen gestellt.

Je näher die letzten Tage des Transferfensters rücken, desto aufmerksamer beobachten die interessierten Klubs die Situation. Sollte die Chelsea-Führung ihre Haltung zu einem Verkauf des Spielers ändern, wären sie bereit, sofort zu handeln. Jackson selbst möchte seine Karriere jedoch lieber beim Londoner Klub fortsetzen.

Die wichtigsten Stationen seiner Karriere

Nicolas Jackson wechselte im Sommer 2023 vom spanischen Klub Villarreal für 32 Millionen Pfund zu Chelsea. Der Stürmer unterschrieb einen Achtjahresvertrag und absolvierte für die Blues bislang 81 Spiele, in denen er 30 Tore erzielte und 12 Vorlagen gab. Allerdings hatte er gewisse Schwierigkeiten, sich dauerhaft als Stammspieler zu etablieren.

Zur Erinnerung: Im vergangenen Sommer wechselte er auf Leihbasis zum FC Bayern. Während seiner Zeit in Deutschland bestritt er 34 Spiele, erzielte 11 Tore und bereitete vier Treffer vor. Diese Leistungen halfen ihm, mit den Münchnern die nationale Meisterschaft und den Pokal zu gewinnen. Bayern entschied sich jedoch am Saisonende gegen eine feste Verpflichtung des Spielers.