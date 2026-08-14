Barcelona verkauft seinen Toptorschützen: PSG macht den Transfer von Ferran Torres perfekt

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Barcelona verkauft seinen Toptorschützen: PSG macht den Transfer von Ferran Torres perfekt

der Angreifer des katalanischen Klubs Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft Ferran Torres wird seine Karriere in der französischen Ligue 1 fortsetzen.

Der zuverlässigste Insider der Transferwelt Fabrizio Romano zufolge hat der amtierende französische Meister PSG mit Barcelona eine eiserne Einigung über den Transfer des spanischen Spielers erzielt.

Ablösesumme und Details des persönlichen Vertrags

Laut den Angaben der Quelle beläuft sich der Gesamtwert des Transfers auf 50 Millionen Euro .

Zuvor war berichtet worden, dass Vertreter der Pariser Sportdirektion die Bedingungen des persönlichen Vertrags mit dem 26-jährigen Spieler vollständig vereinbart hatten. Ferran Torres erklärte sich bereit, im neuen Projekt eine wichtige Rolle zu übernehmen.

Torres’ Statistiken in seiner letzten Saison bei Barcelona

Ferran Torres war in der vergangenen Saison einer der produktivsten und wertvollsten Spieler der Blaugrana. Im Trikot der Katalanen nutzte er seine Einsatzchancen auf dem Platz effektiv:

  • Spiele: 49 Partien in allen Wettbewerben;

  • Tore: 21;

  • Vorlagen: 3.

Der laufende Vertrag des spanischen Angreifers bei Barcelona war bis Sommer 2027 datiert. Das renommierte Portal Transfermarkt bewertet seinen aktuellen Marktwert mit 55 Millionen Euro . Dennoch gelang es der PSG-Führung, die Vereinbarung erfolgreich zu einem etwas niedrigeren Preis abzuschließen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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