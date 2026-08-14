Wird die Umgewöhnung schwer? Instagrams neues Logo und die Debatten im Netz

Der weltweit beliebteste Dienst zum Teilen von Fotos und Videos — Instagram hat sein offizielles Textlogo, den sogenannten Wordmark, nach fast einem Jahrzehnt erstmals grundlegend überarbeitet.

Das unerwartete visuelle Redesign des sozialen Netzwerks wirkte sich direkt auf die markentypische Schrift des Dienstnamens aus.

Der handschriftliche Stil bleibt, doch die Geometrie hat sich verändert

Die Designer bewahrten die allen bekannte klassische handschriftliche Grundlage des Netzwerks vollständig und überarbeiteten zugleich einzelne Elemente der Buchstaben grundlegend. In der neuen Version wirken die Buchstaben präziser, geometrisch ausgefeilter und moderner.

Meta betont, dass das Unternehmen mit diesem Schritt die visuelle und historische Verbindung des neuen Logos zur bisherigen Corporate-Branding-Ästhetik von Instagram bewahren wollte.

Bemerkenswert ist, dass sich die Aktualisierung ausschließlich auf den „Instagram“ Textzug bezieht, während das bekannte Verlaufsymbol mit Kameradarstellung unverändert bleibt.

Heftige Reaktionen und Diskussionen unter den Nutzern

Die Aktualisierung des Instagram-Logos löste unter den Nutzern des sozialen Netzwerks sofort hitzige Diskussionen aus.

Da das bisher verwendete Textlogo fast 10 Jahre lang unverändert geblieben war, fällt vielen die Umgewöhnung an das neue Design schwer. Ein Teil der Community bewertet die moderne Geometrie positiv und minimalistisch, während andere die neue Schrift als ungewohnt empfinden und die Formen einiger Buchstaben mit anderen Symbolen vergleichen.

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