Apple nimmt das legendäre iPhone X in die Liste veralteter Geräte auf

Apple hat das iPhone X, eines seiner wichtigsten und beliebtesten Gadgets, offiziell in die Liste veralteter Geräte aufgenommen. Fast neun Jahre nach seiner Veröffentlichung hat das Jubiläums-Smartphone gemäß der offiziellen Klassifizierung des Unternehmens das Ende seiner Ära erreicht und den Support verloren. Laut ixbt.com geht aus dem Bericht hervor.

Laut ixbt.com wurde außerdem das 15-Zoll-MacBook Pro aus dem Jahr 2018 in diese Liste aufgenommen. Nachdem ein Gerät als veraltet eingestuft wurde, stellt Apple den Hardwareservice dafür ein, und offizielle Servicezentren können keine Originalersatzteile mehr bestellen.

Der amerikanische Tech-Gigant überführt seine Produkte üblicherweise mehr als sieben Jahre nach dem Verkaufsende in diese Kategorie. Das iPhone X wurde erstmals 2017 vorgestellt und entwickelte sich zu einem der wegweisendsten Geräte in der Geschichte des Unternehmens.

Eine Ära revolutionären Designs und neuer Technologien

Das Modell gilt als eines der ersten Apple-Smartphones mit OLED-Display, dem Gesichtserkennungssystem Face ID und dem markanten Notch-Design am oberen Bildschirmrand. Diese Lösung wurde in den folgenden Jahren zu einem wichtigen Trend in der gesamten Mobilfunkbranche.

Während seines Lebenszyklus erhielt das Smartphone zahlreiche Softwareupdates. Seine letzte Betriebssystemversion war iOS 16.7.16. Danach erhielt das Gerät keine wichtigen Softwareupdates mehr.

Regeln für Mac-Computer

Gemäß der Unternehmensrichtlinie gelten für Mac-Computer etwas andere Fristen. So bleibt der Austausch des Akkus bis zu zehn Jahre nach dem Verkaufsende eines Laptops möglich, allerdings nur, solange die erforderlichen Ersatzteile verfügbar sind.

Die Aufnahme des iPhone X in die Liste veralteter Geräte markiert das Ende einer ganzen Ära der Mobiltechnologie und bedeutet, dass Nutzer nach und nach auf Gadgets neuerer Generationen umsteigen müssen.