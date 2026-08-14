Enzo Maresca übernimmt das Amt des Cheftrainers bei Manchester City

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Enzo Maresca übernimmt das Amt des Cheftrainers bei Manchester City

Enzo Maresca ist bereit, Pep Guardiola zu ersetzen und vor der Saison 2026/27 eine neue Ära bei Manchester City einzuleiten. Der italienische Trainer betonte vor dem Community-Shield-Duell am Sonntag, dass er die immense Verantwortung, die er trägt, voll und ganz versteht. Goal.com berichtet .

Laut ixbt.com und offiziellen Vereinsquellen wurde Maresca nach Guardiolas Abschied zum Cheftrainer von Manchester City ernannt. Guardiola hatte nach einer erfolgreichen zehnjährigen Ära den Verein verlassen. Der Italiener setzt auf seine frühere Erfahrung: Zuvor trainierte er Leicester City und Chelsea und arbeitete außerdem als Co-Trainer bei Manchester City. Damit ist das Umfeld für ihn vertraut.

Eine neue Ära und hohe Erwartungen

In einem Interview mit dem Vereinsmedienteam sprach Maresca über seine Gefühle. Seiner Ansicht nach wird von einem Trainer bei einem Spitzenklub wie Manchester City erwartet, nur zu gewinnen und um Titel zu kämpfen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, werde man alle Möglichkeiten ausschöpfen.

Der Trainer betonte, dass sich seine Rückkehr zur Mannschaft wie eine Heimkehr angefühlt habe. Viele Mitarbeiter seien im Verein geblieben, während der Kader zu etwa 80 Prozent erneuert worden sei.

Grundlegende Kaderveränderungen und Transfers

Während des Trainerwechsels wurde der Kader umfassend verändert. Elliot Anderson, der für 116 Millionen Pfund von Nottingham Forest verpflichtet wurde, avancierte zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte. James Trafford, Manuel Akanji und Nathan Aké wurden verkauft, während John Stones und Bernardo Silva den Verein als ablösefreie Spieler verließen.

Real Madrid und Barcelona zeigen derzeit großes Interesse an Rodri. Manchester City verhandelt außerdem mit dem 18-jährigen Mittelfeldspieler Ayyoub Bouaddi von Lille und beobachtet die Leistungen des Chelsea-Stars Enzo Fernández.

Maresca betonte, dass der Kampf um Titel auch in dieser Übergangsphase das wichtigste Ziel bleibe. Er hoffe, den Fans am Saisonende Freude bereiten zu können. Das Community-Shield-Spiel am Sonntag gegen den amtierenden Premier-League-Meister Arsenal wird seine erste offizielle Prüfung im neuen Amt sein.

Enzo MarescaManchester CityPep GuardiolaEnglischer SupercupPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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