Manchester City bietet Chelsea 120 Millionen Euro für Enzo Fernández

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Manchester City bietet Chelsea 120 Millionen Euro für Enzo Fernández

Manchester City hat auf dem Transfermarkt einen aggressiven Vorstoß gestartet, um das Mittelfeld grundlegend umzubauen. Sky Sports UK zufolge bereiten die Cityzens ein enormes Angebot von 120 Millionen Euro für Chelseas Mittelfeldspieler Enzo Fernández vor. Goal.com berichtet .

Die Transferaktivitäten stehen in direktem Zusammenhang mit Veränderungen im Kader und der gestiegenen Betriebsamkeit in den letzten Tagen des Transferfensters. Tijjani Reijnders, zuvor einer der wichtigsten Wunschspieler des Klubs, hatte sich zu einem Wechsel zum saudi-arabischen Klub Al-Qadsiah bereit erklärt. Der AC Mailand soll aus dem Transfer, für den Manchester City voraussichtlich rund 14 Millionen Euro zahlt, Einnahmen erzielen.

Veränderungen im Mittelfeld und ein neuer Kandidat

Der Abgang von Tijjani Reijnders zwang Manchester-City-Cheftrainer Enzo Maresca, schnell zu handeln, um das Mittelfeld zu verstärken. Auf Wunsch des Trainers hatte die Vereinsführung bereits den idealen Kandidaten ausgemacht: den argentinischen Nationalspieler Enzo Fernández.

Die Chelsea-Führung hatte für Angebote für den Spieler eine feste Frist gesetzt, die am Freitagnachmittag endete. Während der Londoner Klub auf Angebote wartete, wollte Manchester City zunächst den Transfer von Reijnders vollständig abschließen, bevor der Hauptangriff gestartet wurde.

Finanzielle Details und Aussichten auf den Deal

Laut der Quelle berücksichtigt die geplante Ablösesumme nicht nur die Aktivitäten auf dem Transfermarkt, sondern auch die finanziellen Interessen der Klubs. Das Angebot über 120 Millionen Euro würde Chelsea ermöglichen, einen Kapitalgewinn zu erzielen, nachdem der Klub vor einigen Jahren rund 125 Millionen Euro für die Verpflichtung des Spielers von Benfica gezahlt hatte.

Sollte der Transfer erfolgreich abgeschlossen werden, wäre er einer der spektakulärsten Deals des Sommer-Transferfensters. Alle Parteien setzen ihre Verhandlungen aktiv fort, um in den verbleibenden Stunden bis zur Schließung des Transferfensters zu einer endgültigen Entscheidung zu kommen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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