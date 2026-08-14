Junger usbekischer Ingenieur entwickelt neues System zur Drohnenabwehr

·14·Technologie
Junger usbekischer Ingenieur entwickelt neues System zur Drohnenabwehr

Usbekische r junge Erfinder präsentierte ein System der nächsten Generation zur Erkennung und Neutralisierung von Drohnen. Das Projekt mit dem Namen ARGUS-SYS wurde von dem jungen Ingenieur Ikromjon Moydinjonov im Rahmen des landesweiten Wettbewerbs „Zukunftsingenieure“ vorgestellt.

Das System kombiniert Berichten zufolge AI- und Lasertechnologien und kann unbemannte Luftfahrzeuge automatisch erkennen und anvisieren. Die Entwicklung nutzt den AI-Algorithmus YOLOv8 sowie optische Sender.

Den Projektdaten zufolge soll das System Drohnen in Entfernungen von mehr als 1 Kilometer innerhalb kurzer Zeit mithilfe eines 500-Watt-Lasers mit einer Wellenlänge von 405 Nanometern neutralisieren.

Die Entwicklung des jungen Ingenieurs in Usbekistan zeigt, dass das Interesse an modernen Technologien und auf AI basierenden Ingenieurprojekten stetig wächst.

Ikromjon MoydinjonovUsbekistanARGUS-SYSYOLOv8
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Charos
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