Usbekische r junge Erfinder präsentierte ein System der nächsten Generation zur Erkennung und Neutralisierung von Drohnen. Das Projekt mit dem Namen ARGUS-SYS wurde von dem jungen Ingenieur Ikromjon Moydinjonov im Rahmen des landesweiten Wettbewerbs „Zukunftsingenieure“ vorgestellt.

Das System kombiniert Berichten zufolge AI- und Lasertechnologien und kann unbemannte Luftfahrzeuge automatisch erkennen und anvisieren. Die Entwicklung nutzt den AI-Algorithmus YOLOv8 sowie optische Sender.

Den Projektdaten zufolge soll das System Drohnen in Entfernungen von mehr als 1 Kilometer innerhalb kurzer Zeit mithilfe eines 500-Watt-Lasers mit einer Wellenlänge von 405 Nanometern neutralisieren.

Die Entwicklung des jungen Ingenieurs in Usbekistan zeigt, dass das Interesse an modernen Technologien und auf AI basierenden Ingenieurprojekten stetig wächst.