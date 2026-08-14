Milan bereit, sich von Christopher Nkunku zu trennen, während Roma um den Spieler kämpft

Laut Goal.com wurde der Stürmer von Milan, Christopher Nkunku, überraschend auf die Transferliste gesetzt und könnte den Verein verlassen. Nachdem der Cheftrainer den Spieler nicht in seine Pläne aufgenommen hatte, versucht Roma, die Situation auszunutzen. Das berichtet Goal.com berichtet .

Da bis zum Ende des Sommer-Transferfensters weniger als zwei Wochen verbleiben, legte der Cheftrainer der Vereinsführung eine Liste von Spielern vor, die als nicht mehr benötigt eingestuft wurden. Obwohl der 28-jährige französische Stürmer in den ersten Trainingseinheiten einen positiven Eindruck hinterlassen hatte, konnte er das Vertrauen des Trainers mit der Zeit nicht rechtfertigen und wurde aus der ersten Mannschaft ausgeschlossen.

Laut Calcio Mercato hat die überraschende Aufnahme Nkunkus auf die Transferliste das Interesse eines weiteren Serie-A-Schwergewichts geweckt: Roma. Der Hauptstadtklub ist an der Verpflichtung des ehemaligen Chelsea-Spielers interessiert und beobachtet ihn bereits seit längerer Zeit.

Roma und die Transferpläne

Im vergangenen Januar wollte Roma Nkunku auf Wunsch des Cheftrainers verpflichten. Obwohl der Transfer damals aufgrund öffentlichen Widerstands nicht zustande kam, ist das Interesse des Klubs aus Rom am französischen Spieler nicht erloschen.

Wie Asromalive berichtet, bereitet der Sportdirektor neue Verhandlungen vor. Die Römer planen, ihren talentierten argentinischen Mittelfeldspieler in den Deal einzubeziehen, um den Kader zu verstärken.

Möglicher Tauschdeal

Nach der vorgeschlagenen Variante könnte der talentierte Argentinier Teil des Transfergeschäfts werden. Dies dürfte für beide Klubs eine für sie vorteilhafte Lösung sein.

Bekanntlich stand der Name des argentinischen Spielers zuvor auf Milans Transferliste. Sollte der Tausch zustande kommen, könnten zwei Serie-A-Schwergewichte ihre wichtigsten Transferziele erreichen.