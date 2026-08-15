„Nicht der größte“: Wie Makhachev Garry beim finalen Staredown einfrieren ließ

·11·Sport
„Nicht der größte“: Wie Makhachev Garry beim finalen Staredown einfrieren ließ

in der US-amerikanischen Stadt Philadelphia UFC 330 Vor dem Hauptkampf des nummerierten Superturniers erreichten die Emotionen ihren Höhepunkt. Der Weltergewichts-Champion Islam Makhachev und der Nummer-1-Herausforderer der Gewichtsklasse Ian Machado Garrylieferten sich beim letzten Staredown einen scharfzüngigen Dialog.

Der irische Herausforderer versuchte, den Champion psychologisch unter Druck zu setzen. Doch Makhachevs kühle und kurze Antwort zeigte deutlich die Nervosität seines Gegners.

„Der größte Kampf des Jahres!“ — „Nein, nicht der größte“

Der vollständige Dialog zwischen den Kämpfern wurde beim Staredown aufgezeichnet:

  • Ian Garry: „Bist du bereit? Das war’s, mein Freund. Alles steht auf dem Spiel — all deine Rekorde, ja, alles! Bist du bereit? Los geht’s! Das wird der größte Kampf des Jahres!“

  • Islam Makhachev: „Nicht der größte“.

  • Ian Garry: „Doch, genau das ist er! Das weißt du selbst ganz genau. Vielleicht ist er es für dich nicht, aber für mich schon! Für mich ist das ein riesiger Kampf. Alles, was du in deiner Karriere erreicht hast, steht auf dem Spiel — und all das ist für dich in Gefahr!“

Wer hat den psychologischen Vorteil?

Der Dialog zeigte, mit welcher mentalen Verfassung sich die beiden Kämpfer ihrem Titelkampf nähern:

  • Makhachevs Gelassenheit: Der Champion aus Dagestan, erfahren in großen Arenen und Titelverteidigungen, betrachtet verbale Provokationen als ganz normalen Teil seines Berufs;

  • Garrys Emotionen: Der ungeschlagene Herausforderer versucht, seinen Gegner mit aller Kraft aus dem Gleichgewicht zu bringen, während er vor der größten Prüfung seiner Karriere den Druck und die Verantwortung spürt.

Früh morgen im Octagon von Philadelphia wird sich zeigen, welche dieser Aussagen Realität wird.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Inter trifft im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung auf Real BetisInter trifft im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung auf Real BetisHeute, 20:18Manchester United und Milan treffen in Polen in einem Freundschaftsspiel aufeinanderManchester United und Milan treffen in Polen in einem Freundschaftsspiel aufeinanderHeute, 19:51Aufstellungen für Freundschaftsspiel zwischen Milan und Manchester United stehen festAufstellungen für Freundschaftsspiel zwischen Milan und Manchester United stehen festHeute, 18:59Was sagte Luis Enrique zu Ferran Torres’ Wechsel zu PSG?Was sagte Luis Enrique zu Ferran Torres’ Wechsel zu PSG?Heute, 18:12Manchester United und Milan treffen in einem Freundschaftsspiel aufeinanderManchester United und Milan treffen in einem Freundschaftsspiel aufeinanderHeute, 18:10PSG verpflichtet Ferran Torres für 50 Millionen EuroPSG verpflichtet Ferran Torres für 50 Millionen EuroHeute, 18:10
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?