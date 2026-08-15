„Nicht der größte“: Wie Makhachev Garry beim finalen Staredown einfrieren ließ

in der US-amerikanischen Stadt Philadelphia UFC 330 Vor dem Hauptkampf des nummerierten Superturniers erreichten die Emotionen ihren Höhepunkt. Der Weltergewichts-Champion Islam Makhachev und der Nummer-1-Herausforderer der Gewichtsklasse Ian Machado Garrylieferten sich beim letzten Staredown einen scharfzüngigen Dialog.

Der irische Herausforderer versuchte, den Champion psychologisch unter Druck zu setzen. Doch Makhachevs kühle und kurze Antwort zeigte deutlich die Nervosität seines Gegners.

„Der größte Kampf des Jahres!“ — „Nein, nicht der größte“

Der vollständige Dialog zwischen den Kämpfern wurde beim Staredown aufgezeichnet:

Ian Garry: „Bist du bereit? Das war’s, mein Freund. Alles steht auf dem Spiel — all deine Rekorde, ja, alles! Bist du bereit? Los geht’s! Das wird der größte Kampf des Jahres!“

Islam Makhachev: „Nicht der größte“.

Ian Garry: „Doch, genau das ist er! Das weißt du selbst ganz genau. Vielleicht ist er es für dich nicht, aber für mich schon! Für mich ist das ein riesiger Kampf. Alles, was du in deiner Karriere erreicht hast, steht auf dem Spiel — und all das ist für dich in Gefahr!“

Wer hat den psychologischen Vorteil?

Der Dialog zeigte, mit welcher mentalen Verfassung sich die beiden Kämpfer ihrem Titelkampf nähern:

Makhachevs Gelassenheit: Der Champion aus Dagestan, erfahren in großen Arenen und Titelverteidigungen, betrachtet verbale Provokationen als ganz normalen Teil seines Berufs;

Garrys Emotionen: Der ungeschlagene Herausforderer versucht, seinen Gegner mit aller Kraft aus dem Gleichgewicht zu bringen, während er vor der größten Prüfung seiner Karriere den Druck und die Verantwortung spürt.

Früh morgen im Octagon von Philadelphia wird sich zeigen, welche dieser Aussagen Realität wird.

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