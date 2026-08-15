Asus zufrieden mit der anfänglichen Nachfrage nach Nvidia-RTX-Spark-Laptops

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Asus zufrieden mit der anfänglichen Nachfrage nach Nvidia-RTX-Spark-Laptops

Asus hat bekannt gegeben, dass die zunächst geplanten Produktionskapazitäten für seine Laptops der nächsten Generation auf Basis von Nvidia-RTX-Spark-Plattformen vollständig ausgelastet sind. Dies berichtete ixbt.com. Die Entwicklung zeigt, dass Markt und Einzelhandel großes Interesse an diesen Geräten zeigen. Ixbt.com berichtet darüber.

Nach Angaben von Unternehmensvertretern wurde während einer Fragerunde bei einer Verkaufssitzung eingeräumt, dass die Reaktion des Marktes höher als erwartet ausgefallen sei. Auch wenn dies die endgültige Nachfrage unter Privatkunden nicht vollständig widerspiegelt, deutet es auf großen Optimismus bei wichtigen Partnern und Händlern hin.

Gründe für das unerwartet hohe Interesse

Asus hat bislang weder die genaue Anzahl dieser Laptops noch die geplante Gesamtauflage öffentlich gemacht. Dennoch bestätigt die vollständige Abnahme der ersten Charge durch die Händler das große Vertrauen in das Produkt.

Experten zufolge könnten die neuen RTX-Spark-Systeme den Markt für mobile Computer erheblich verändern. Die Technologie soll Nutzern hohe Leistung und Energieeffizienz bieten, was die Nachfrage weiter steigern dürfte.

Markteinführung und Preise

Laptops dieser Art sollen bis zum Ende dieses Jahres auf den Markt kommen. Konkrete Preise wurden bisher jedoch nicht genannt. Experten gehen angesichts der fortschrittlichen technischen Lösungen und der Besonderheiten der Nvidia-Plattform dennoch davon aus, dass die Geräte nicht günstig sein werden.

Asus dürfte der Weiterentwicklung dieses Bereichs besondere Aufmerksamkeit widmen und künftig Möglichkeiten zur Steigerung der Produktionsmengen prüfen. Mit dem Markteintritt der Geräte wird sich der Wettbewerb zweifellos verschärfen und das Tempo technologischer Innovationen zunehmen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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