Manchester City steht bei der Suche nach Rodris Ersatz vor neuen Problemen

Der englische Klub Manchester City ist bei der Suche nach Kandidaten für die Lücke, die Mittelfeldspieler Rodri plötzlich hinterlassen könnte, auf unerwartete Schwierigkeiten gestoßen. Berichten zufolge wird der erfahrene Spanier seine Karriere voraussichtlich beim FC Barcelona fortsetzen. Die Katalanen haben bereits drei Angebote für seine Verpflichtung abgegeben. Goal.com berichtet darüber.

Laut dem Sportmedium hatte Manchester City Chelseas Mittelfeldspieler Enzo Fernández als eine der wichtigsten Optionen für den Fall ins Auge gefasst, dass Rodri den Klub verlässt. Die zuvor vom Londoner Klub festgelegten Bedingungen und Fristen haben sich jedoch geändert, wodurch der Transfer noch komplizierter wurde.

Chelsea ändert Bedingungen und Frist

Chelsea hatte zuvor erklärt, bereit zu sein, ein Angebot von 120 Millionen Pfund für Enzo Fernández anzunehmen, und dafür eine Frist gesetzt. Diese Frist lief jedoch ab, ohne dass Manchester City die Summe aufbringen konnte.

Infolgedessen zog Chelsea die zuvor vereinbarten Bedingungen für den Verkauf des Mittelfeldspielers zurück. Nun erwartet der Londoner Klub, dass der Mittelfeldspieler auch in der Saison 2026/27 an der Stamford Bridge bleibt.

Ungewissheit auf dem Transfermarkt

Dennoch hat Manchester City diesen Transfer laut The Telegraph und dem bekannten Transferexperten Fabrizio Romano nicht vollständig aufgegeben. Da die Situation völlig unübersichtlich geworden ist, lässt sich nicht ausschließen, dass die Verhandlungen in den kommenden Tagen wieder aufgenommen werden.

Sollte sich der englische Klub zu einem weiteren Versuch entschließen, müsste er die Transferbedingungen diesmal von Grund auf und ohne jegliche Vorzugsvereinbarung neu aushandeln.