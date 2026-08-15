Chelsea Besiegt Real Sociedad im Testspiel

·5·Sport
Chelsea Besiegt Real Sociedad im Testspiel

Xabi Alonso feierte seinen ersten Sieg als Chelsea-Trainer und beendete die Saisonvorbereitung des Teams mit einem hart erkämpften 3:1 gegen Real Sociedad. Wie Goal.com berichtet, war die Partie taktisch interessant, blieb aber auch wegen der gemischten Reaktionen der Fans auf Mittelfeldspieler Enzo Fernández in Erinnerung. Das Spiel in London war für die Blues der letzte Schritt vor der neuen Saison, wie Goal.com berichtet.

Der Coach setzte in den Testspielen zum dritten Mal in Folge auf das 3-4-3-System. Die Formation, mit der er zuvor Bayer Leverkusen zu einer historischen deutschen Meisterschaft geführt hatte, entwickelt sich auch bei Chelsea zunehmend zum bevorzugten taktischen Ansatz. Die Umstellung gab den Sommerneuzugängen Morgan Rogers und Maxence Lacroix erstmals die Möglichkeit, sich auf dem Platz zu präsentieren.

Morgan Rogers legt blitzschnell los

Morgan Rogers, der für eine hohe Ablösesumme verpflichtet wurde, setzte bereits in den ersten zehn Minuten ein Ausrufezeichen und eröffnete den Spielstand. Die erste Halbzeit verlief für Chelsea jedoch keineswegs perfekt. Die Gastgeber hatten Schwierigkeiten, dem Pressing von Real Sociedad standzuhalten, und agierten zunehmend tiefer. Dadurch übernahmen die Spanier die Kontrolle und glichen noch vor der Pause durch einen präzisen Schuss von Jon Mikel Aramburu aus dem Strafraum heraus aus.

Die Londoner kamen mit einer völlig anderen Einstellung aus der Kabine und konnten die Partie zu ihren Gunsten drehen. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff brachte João Pedro sein Team erneut in Führung. Der brasilianische Angreifer köpfte die präzise Flanke von Kapitän Reece James ins Tor und sorgte für Begeisterung auf den Rängen.

João Pedros Doppelpack und die Situation um Enzo Fernández

Der über die gesamte Partie sehr aktive João Pedro erzielte in der 77. Minute sein zweites Tor des Spiels und seinen siebten Treffer in der Saisonvorbereitung. Damit war die Partie praktisch entschieden und Chelsea sicherte sich den Sieg. Einer der meistdiskutierten Momente ereignete sich jedoch in der 62. Minute.

Der eingewechselte argentinische Mittelfeldspieler Enzo Fernández wurde von den Fans sowohl mit Applaus als auch mit Pfiffen empfangen. Grund dafür waren Transfergerüchte über Manchester City sowie seine jüngsten Auftritte für die Nationalmannschaft. Im Laufe der Partie ließ der Unmut jedoch nach, und die Anhänger unterstützten seinen Namen wieder wie gewohnt.

ChelseaReal SociedadJoão PedroEnzo FernándezPremier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Die Klubs, bei denen Christopher Nkunku seine Karriere fortsetzen könnte, stehen festDie Klubs, bei denen Christopher Nkunku seine Karriere fortsetzen könnte, stehen festHeute, 20:53Nächster Al-Hilal-Coup: Chelsea-Star stimmt dem Angebot zu!Nächster Al-Hilal-Coup: Chelsea-Star stimmt dem Angebot zu!Heute, 20:26Inter trifft im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung auf Real BetisInter trifft im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung auf Real BetisHeute, 20:18„Nicht der größte“: Wie Makhachev Garry beim finalen Staredown einfrieren ließ„Nicht der größte“: Wie Makhachev Garry beim finalen Staredown einfrieren ließHeute, 20:18Manchester United und Milan treffen in Polen in einem Freundschaftsspiel aufeinanderManchester United und Milan treffen in Polen in einem Freundschaftsspiel aufeinanderHeute, 19:51Aufstellungen für Freundschaftsspiel zwischen Milan und Manchester United stehen festAufstellungen für Freundschaftsspiel zwischen Milan und Manchester United stehen festHeute, 18:59
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?