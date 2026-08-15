Chelsea Besiegt Real Sociedad im Testspiel

Xabi Alonso feierte seinen ersten Sieg als Chelsea-Trainer und beendete die Saisonvorbereitung des Teams mit einem hart erkämpften 3:1 gegen Real Sociedad. Wie Goal.com berichtet, war die Partie taktisch interessant, blieb aber auch wegen der gemischten Reaktionen der Fans auf Mittelfeldspieler Enzo Fernández in Erinnerung. Das Spiel in London war für die Blues der letzte Schritt vor der neuen Saison, wie Goal.com berichtet.

Der Coach setzte in den Testspielen zum dritten Mal in Folge auf das 3-4-3-System. Die Formation, mit der er zuvor Bayer Leverkusen zu einer historischen deutschen Meisterschaft geführt hatte, entwickelt sich auch bei Chelsea zunehmend zum bevorzugten taktischen Ansatz. Die Umstellung gab den Sommerneuzugängen Morgan Rogers und Maxence Lacroix erstmals die Möglichkeit, sich auf dem Platz zu präsentieren.

Morgan Rogers legt blitzschnell los

Morgan Rogers, der für eine hohe Ablösesumme verpflichtet wurde, setzte bereits in den ersten zehn Minuten ein Ausrufezeichen und eröffnete den Spielstand. Die erste Halbzeit verlief für Chelsea jedoch keineswegs perfekt. Die Gastgeber hatten Schwierigkeiten, dem Pressing von Real Sociedad standzuhalten, und agierten zunehmend tiefer. Dadurch übernahmen die Spanier die Kontrolle und glichen noch vor der Pause durch einen präzisen Schuss von Jon Mikel Aramburu aus dem Strafraum heraus aus.

Die Londoner kamen mit einer völlig anderen Einstellung aus der Kabine und konnten die Partie zu ihren Gunsten drehen. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff brachte João Pedro sein Team erneut in Führung. Der brasilianische Angreifer köpfte die präzise Flanke von Kapitän Reece James ins Tor und sorgte für Begeisterung auf den Rängen.

João Pedros Doppelpack und die Situation um Enzo Fernández

Der über die gesamte Partie sehr aktive João Pedro erzielte in der 77. Minute sein zweites Tor des Spiels und seinen siebten Treffer in der Saisonvorbereitung. Damit war die Partie praktisch entschieden und Chelsea sicherte sich den Sieg. Einer der meistdiskutierten Momente ereignete sich jedoch in der 62. Minute.

Der eingewechselte argentinische Mittelfeldspieler Enzo Fernández wurde von den Fans sowohl mit Applaus als auch mit Pfiffen empfangen. Grund dafür waren Transfergerüchte über Manchester City sowie seine jüngsten Auftritte für die Nationalmannschaft. Im Laufe der Partie ließ der Unmut jedoch nach, und die Anhänger unterstützten seinen Namen wieder wie gewohnt.