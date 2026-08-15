Ein weiterer großer Transfer steht während des Sommertransferfensters kurz vor dem Abschluss. Saudi-Arabien Topklub der Pro League Al-Hilal der Londoner FC Chelsea und Flügelspieler der portugiesischen Nationalmannschaft Pedro Netostehen kurz vor seiner Verpflichtung.

Der bekannte Sport-Insider und Journalist Sacha Tavolieriberichtet, dass der 26-jährige Portugiese den persönlichen Vertragsbedingungen des Klubs aus Riad vollständig zugestimmt hat.

60-Millionen-Euro-Deal: Klubs stehen kurz vor einer Einigung

Die offiziellen Verhandlungen zwischen den Parteien sind inzwischen in die entscheidende Phase eingetreten:

Forderung von Chelsea: Der Londoner Klub möchte für seinen Flügelspieler eine Ablösesumme von rund 60 Millionen Euro erhalten;

Position von Al-Hilal: Die Führung des saudi-arabischen Klubs ist zuversichtlich, sich schon bald mit dem englischen Verein auf die Ablösesumme zu einigen und den Deal erfolgreich abzuschließen;

Letzter Schritt: Da die persönlichen Vertragsbedingungen vereinbart sind, wird die offizielle Bekanntgabe des Transfers erwartet, sobald die finanziellen Garantien geklärt sind.

Pedro Netos Zeit an der Stamford Bridge

Der portugiesische Flügelspieler wechselte im August 2024 zu Chelsea. Als eine der wichtigsten Offensivwaffen der Blues bestritt er wichtige Partien:

Einsätze in der Premier League: In der vergangenen Saison kam er insgesamt auf 34 Einsätze in der Premier League;

Offensivleistung: Er verbuchte 5 Tore und 6 Vorlagen und damit insgesamt 11 Torbeteiligungen.

Sollte der Transfer zustande kommen, dürfte Pedro Neto Al-Hilals Offensive weiter verstärken und in der Saudi Pro League sowie der AFC Champions League zu einem der größten Stars des Klubs werden.

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