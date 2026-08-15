Manchester United und Milan treffen in Polen in einem Freundschaftsspiel aufeinander

Laut ixbt.com und internationalen Sportquellen trafen Manchester United und Milan im polnischen Breslau in einem Freundschaftsspiel aufeinander. Die Partie war Teil der letzten Saisonvorbereitung und diente Milan als letzter Test vor dem ersten Spiel in der Serie A. Goal.com berichtet dies.

Die Mannschaft von Ruben Amorim absolvierte in der Saisonvorbereitung eine Reihe von Härtetests. Milan spielte im Perth-Derby gegen Inter unentschieden, musste sich in Indonesien gegen Chelsea jedoch mit 0:3 geschlagen geben. Diese Partie war der letzte Termin im Vorbereitungsplan der Mannschaft.

Kaderprobleme und Debüts

Milan trat mit erheblichen Ausfällen zu diesem Spiel an. Aufgrund von Verletzungen und Problemen im Zusammenhang mit dem Transfermarkt wurden Spieler wie Fofana, Tomori, Odogu und Nkunku aus sportlichen Gründen nicht für den Kader nominiert. Gabbia, Gimenez, Leão und Pulisic konnten wegen verschiedener Verletzungen ebenfalls nicht auflaufen.

Trotzdem blieb die Partie den Milan-Fans wegen eines historischen Transferereignisses in Erinnerung. Gonçalo Ramos, der teuerste Neuzugang der laufenden Transferperiode in der Serie A und der teuerste Einkauf in der Geschichte von Milan, stand erstmals in der Startelf und feierte sein inoffizielles Debüt.

Frühes Tor und Spielbeginn

Das Spiel begann für Milan mit einem Schock. Manchester United startete bereits in den ersten Minuten einen gefährlichen Angriff. Dorgu setzte sich auf der linken Seite durch und zog wuchtig ab, doch Torhüter Torriani lenkte den Ball noch zur Ecke.

Die anschließende Ecke führte jedoch zur Führung. Maguire verwertete eine Flanke von der linken Seite mit einem präzisen Kopfball, nutzte den freien Raum und stellte auf 1:0 für die Engländer.