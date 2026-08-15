Die Klubs, bei denen Christopher Nkunku seine Karriere fortsetzen könnte, stehen fest

Der französische Stürmer Christopher Nkunku dürfte sein Team bald verlassen, da ihn Cheftrainer Ruben Amorim nicht in seine Pläne einbezogen hat und der Spieler auf die Transferliste gesetzt wurde. Laut Matteo Moretto zeigen führende Klubs aus Italien und Deutschland großes Interesse an dem Spieler. Goal.com berichtet .

Der 1997 geborene Stürmer war im Sommer 2025 zu AC Milan gewechselt. Aufgrund von Veränderungen im Team und den taktischen Entscheidungen des Trainers ist seine Zeit bei Milan jedoch deutlich kürzer ausgefallen als erwartet, und er wurde aus dem Kader der ersten Mannschaft gestrichen.

Nkunku wurde nicht für den Kader von Manchester Uniteds Freundschaftsspiel gegen AC Milan in Polen nominiert. Zudem soll der Spieler am Freitag aus persönlichen Gründen das Trainingszentrum Milanello verlassen haben. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit eines baldigen Wechsels zu einem anderen Klub weiter.

Transfermarkt Und Die Favoriten

Laut GOAL.com haben sich neben Roma und Manchester United auch die deutschen Topklubs RB Leipzig und Borussia Dortmund in das Rennen um den Spieler eingeschaltet, während die Transfergerüchte weiter zunehmen. Diese Klubs haben in den vergangenen Stunden erste Schritte für einen möglichen Transfer eingeleitet.

Für RB Leipzig könnte der Transfer eine echte Sensationsrückkehr bedeuten. Nkunku erreichte beim deutschen Klub in der Saison 2022/23 den Höhepunkt seiner Karriere und wurde aufgrund dieser herausragenden Leistungen transferiert.

AC Milan zahlte im vergangenen Sommer 37 Millionen Euro für die Verpflichtung des Spielers. Zudem wurden Boni in Höhe von weiteren 5 Millionen Euro vereinbart, die jedoch nicht aktiviert wurden. Um einen finanziellen Verlust zu vermeiden, plant der Klub, ihn für mindestens 30 Millionen Euro zu verkaufen oder mit einer Kaufpflicht von mindestens 22,6 Millionen Euro zu verleihen.

Auch wenn diese Zahlen unter den aktuellen Marktbedingungen hoch erscheinen, halten Experten den Transfer nicht für unmöglich. Unter den von Ruben Amorim aus dem Kader gestrichenen Spielern ist der französische Stürmer derzeit der gefragteste Akteur auf dem Transfermarkt.