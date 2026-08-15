Milan schlägt Manchester United im letzten Testspiel des Sommers

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Milan schlägt Manchester United im letzten Testspiel des Sommers

Im polnischen Wrocław fand das letzte Testspiel vor der neuen Serie-A-Saison statt. Milan feierte dabei einen überzeugenden 4:2-Sieg gegen Manchester United. Laut ixbt.com war die Partie für den Milan-Trainer ein wichtiger Test, um die Mannschaft vor dem Serie-A-Auftakt gegen Torino am 23. August einzustellen. Goal.com berichtet .

Obwohl der Kader aufgrund von Verletzungen und des Transfermarkts etwas eingeschränkt war, zeigte die Mannschaft sowohl positive Ansätze als auch Bereiche mit Verbesserungsbedarf. Besonders die Neuzugänge und die Leistungen einiger Spieler hinterließen bei Fans und Experten einen starken Eindruck.

Führungsspieler und wichtigste Akteure

Gonçalo Ramos, der erstmals in der Startelf von Milan stand, erzielte sein erstes Tor für den Verein. Neben seinem präzisen Kopfballtreffer als Stürmer legte er auch zweimal hervorragend für Chukwueze und Loftus-Cheek auf. Mit seinen intelligenten Laufwegen half Ramos der Mannschaft wie ein klassischer Zehner.

Chukwueze, der zum besten Spieler der Partie gewählt wurde, spielte ebenfalls die kompletten 90 Minuten. Er machte das Spiel breit und wurde zu einer wichtigen Waffe, um die gegnerische Abwehr zu durchbrechen. Seine entscheidenden Zuspiele waren maßgeblich für den Sieg, und im neuen 3-4-2-1-System begann er zu überzeugen.

Junge Spieler und unerwartete positive Entdeckungen

Auch andere Spieler, die durch ihre Aktivität auf dem Platz auffielen, erhielten viel Lob:

  • Jashari — kämpfte im Zentrum um den Ball, eroberte häufig den Ball vom Gegner zurück und beteiligte sich aktiv am Pressing.
  • Cissé — zeigte in der ersten Halbzeit seine offensiven Qualitäten und erzielte nach Chukwuezes Zuspiel ein sehenswertes Tor.
  • Torriani — der Torhüter, der bislang einen herausragenden Sommer erlebt, parierte erneut mehrere wichtige Schüsse, darunter auch einen Elfmeter von Manchester-United-Kapitän Bruno Fernandes.
Der Sieg ermöglichte es Milan, vor der neuen Serie-A-Saison Selbstvertrauen zurückzugewinnen und die taktischen Pläne abschließend zu bewerten.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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