Inter trifft im letzten Testspiel vor der Saison auf Real Betis

Der italienische Klub Inter bereitet sich auf sein letztes Testspiel vor der neuen Saison 2026/2027 vor. Laut Goal.com trifft das Team heute im Stadio San Nicola in Bari auf den spanischen Klub Real Betis. Die Partie ist für Cheftrainer Cristian Chivu wichtig, um vor Beginn der Pflichtspiele die letzten Schwächen im Kader zu erkennen und die Fitness der Spieler zu testen. Dies wurde von Goal.com berichtet.

Nur noch eine Woche bleibt bis zum offiziellen Saisonstart von Inter. Am Samstag, dem 23. August, bestreitet das Team zu Hause gegen Monza sein erstes Serie-A-Spiel. Das Duell im San Siro dürfte für die Mailänder der erste große Schritt in der Meisterschaft werden. Deshalb ist das heutige Testspiel gegen Real Betis für den Trainerstab die letzte Gelegenheit, die Startelf und die taktischen Abläufe endgültig festzulegen.

Kaderänderungen und Schwerpunkte

Berichten zufolge wird Cheftrainer Cristian Chivu voraussichtlich die für das Spiel gegen Monza geplante Startelf aufbieten. Der Neuzugang Spence kann jedoch trotz seiner offiziellen Bekanntgabe am Vortag nicht in dieser Partie spielen. Auch Stürmer Thuram hat seine Topfitness noch nicht erreicht, weshalb der Trainerstab beschlossen hat, ihn zu schonen.

Im Mittelpunkt steht die körperliche Verfassung von Stones und Lautaro, zwei Spielern, die bisher noch nicht zum Einsatz gekommen sind. Beide werden die Partie auf der Ersatzbank beginnen. Dies gilt als Teil ihrer schrittweisen Rückkehr in die Startelf.

Offizielle Aufstellungen und Kaderlisten

Beide Trainer haben ihre bevorzugten Aufstellungen für die Partie ausgewählt. Gastgeber Inter wird voraussichtlich in einem 3-5-2-System antreten:

Inter-Startelf: J. Martinez; Bisseck, Bovio, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Bonny.

J. Martinez; Bisseck, Bovio, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Esposito, Bonny. Inter-Ersatzbank: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Mkhitarian, Akanji, Pavard, Dimarco, Iddrissou.

Die Spanier von Real Betis werden voraussichtlich ein 4-2-3-1-System nutzen:

Real-Betis-Startelf: Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Hernandez.

Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Hernandez. Real-Betis-Ersatzbank: Manu Gonzalez, D. Llorente, Iker, Fidalgo, V. Gomez, Deossa, Isco, Junior Firpo, Pablo Garcia, Bouaré, Ortiz.

Die Partie im Stadio San Nicola in Bari beginnt um 19:30 Uhr Ortszeit und bietet beiden Teams die letzte Möglichkeit, vor der neuen Saison taktische Schlüsse zu ziehen. Jede Aktion auf dem Platz und die Verfassung der Spieler werden vor den Pflichtspielen in der kommenden Woche von Fans und Experten genau beobachtet.