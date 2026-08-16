Erstmals hat die Ukraine bei Operationen gegen strategische Objekte auf russischem Territorium in Großbritannien hergestellte hochpräzise unbemannte Luftfahrzeuge (Drohnen) eingesetzt.

Dies Großbritannienberichtet die einflussreiche „The Times“ unter Berufung auf eigene Quellen.

Anvisierte Städte und verwendete Drohnentypen

Berichten zufolge wurden mit Hilfe britischer Technologie mehrere Ziele in unterschiedlichen Entfernungen angegriffen:

Richtung Wolgograd und Jaroslawl: Die ukrainische Seite nutzte für Angriffe auf Langstreckenziele britische, Callen-Lenz vom Unternehmen hergestellte „Nyan“ Drohnen sowie Drohnen Großbritannieneines weiteren Rüstungsunternehmens;

Operation im Gebiet Cherson: Quellen zufolge wurde im April dieses Jahres beim Angriff auf Objekte im Gebiet Cherson Malloy Aeronautics des Unternehmens T-150 Schwerdrohne erfolgreich eingesetzt.

Mögliche Reaktion Moskaus und NATO-Risiko

Militärexperten und Analysten bewerten die Szenarien, die sich aus dieser Entwicklung ergeben könnten:

Maßnahmen gegen Hersteller: Analysten vermuten, dass die russische Seite Gegenmaßnahmen oder asymmetrische Schläge gegen diese britischen Waffenhersteller und Lieferketten in Betracht ziehen könnte;

Direkter Zusammenstoß mit der NATO: Gleichzeitig schätzen Experten die Wahrscheinlichkeit eines direkten militärischen Konflikts zwischen Russland und der NATO aufgrund dieser Situation als sehr gering ein.

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