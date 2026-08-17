Luis Enrique gibt nach Niederlage im Supercup eine deutliche Erklärung ab!

Die neue Fußballsaison in Frankreich begann für den mit Stars gespickten Pariser Klub PSG den amtierenden Meistern der Ligue 1, mit einer unerwarteten Pleite. Im Supercup im Stade Bollaert-Delelis unterlagen die Pariser Lens mit 0:1, obwohl der Gegner mehr als 50 Minuten lang mit zehn Mann spielte, und verpassten damit den ersten Titel der Saison.

Nach dem Spiel erklärte PSG-Cheftrainer Luis Enrique gegenüber den Journalisten offen, dass er mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden sei, das Ergebnis jedoch völlig ungerecht ausfiel.

„Wir hätten mehr verdient, aber uns fehlte die Konsequenz im Abschluss“

Der spanische Trainer sprach über die vollständige Dominanz seiner Mannschaft und die herausgespielten Chancen:

„Uns fehlte die Konsequenz im Abschluss. Meiner Ansicht nach waren das Tempo des Spiels und die herausgespielten Chancen sehr positiv. Ich bin mit dem, was ich über die gesamte Partie, besonders in der ersten Halbzeit, gesehen habe, sehr zufrieden. Im Vergleich zu unseren letzten Spielen war dies die Partie, in der Lens die wenigsten gefährlichen Chancen gegen uns herausspielte. Natürlich bin ich mit dem Endergebnis nicht zufrieden, aber wir hätten den Sieg und mehr verdient. Dennoch muss ich Lens gratulieren: Sie haben gewonnen und mit ihrer gewohnt hohen Intensität gespielt“.

„Lens war uns in keiner Hinsicht überlegen“

Auf die direkte Frage, in welchem Bereich der Gegner besser als die Pariser gewesen sei, antwortete Luis Enrique scharf und gelassen:

Absolute Kontrolle: „In welchen Bereichen war Lens besser? In keinem! Ich denke, wir waren deutlich stärker. Natürlich sind wir es eher gewohnt, solche Endspiele zu bestreiten. Aber angesichts der Atmosphäre im Stadion und all dessen, was der Gegner getan hat, haben sie sehr diszipliniert verteidigt“;

Chancen für Dembélé und Mendes: „Wir hatten das Spiel vollständig unter Kontrolle. Wir brauchten klarere Torchancen, und Ousmane Dembélé sowie Nuno Mendes hatten sehr gute Möglichkeiten. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, aber einfach Pech gehabt.“

Trotz der Niederlage betonte der Trainer des Pariser Klubs, dass sich seine Mannschaft auf dem richtigen Weg befinde. Sein voller Fokus gelte nun den bevorstehenden Pflichtspielen in der nationalen Meisterschaft und auf europäischer Bühne.

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