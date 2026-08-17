EA-FC-27-Ratings: Mbappé und Haaland an der Spitze, Messi steigt auf

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EA-FC-27-Ratings: Mbappé und Haaland an der Spitze, Messi steigt auf

EA Sports hat offiziell die Spielerratings für EA FC 27, den neuesten Teil seiner jährlich erscheinenden Fußballsimulation, bekannt gegeben. Laut Goal.com zeigen die Daten deutlich, wie sich das Kräfteverhältnis im Weltfußball verändert, und haben unter den Fans eine hitzige Debatte ausgelöst. In der neuen Saison teilen sich zwei der gefährlichsten Stürmer den virtuellen Thron. Goal.com berichtet darüber.

Führende Spieler und wichtige Veränderungen im Männerfußball

Real-Madrid-Star Kylian Mbappé hat seine Gesamtwertung von 91 behalten. Diesmal wird er jedoch nicht von Mohamed Salah, sondern von Manchester-City-Torjäger Erling Haaland begleitet, der sich von 90 auf 91 verbessert hat. Die beiden sind in diesem Jahr die einzigen männlichen Spieler mit einer Bewertung von 91.

Hinter den Spitzenreitern folgt eine Gruppe von Stars mit einer Gesamtwertung von 90. Dazu gehören Manchester-City-Mittelfeldspieler Rodri, Paris-Saint-Germain-Stürmer Ousmane Dembélé, Bayern-Angreifer Harry Kane sowie Michael Olise, der nach seinem starken Debüt für Bayern um vier Punkte zulegen konnte.

Eines der wichtigsten Gesprächsthemen bei der Veröffentlichung der Ratings war Lionel Messis Wertung. Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft mit Argentinien konnte der Inter-Miami-Star seine Bewertung von 86 auf 89 steigern. Auch Bruno Fernandes, der Manchester United zur Qualifikation für die Champions League führte, verbesserte sich von 87 auf 89.

Allerdings erhielten nicht alle Vertreter der Premier League gleichermaßen positive Nachrichten. Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk wurde um zwei Punkte auf eine Gesamtwertung von 88 herabgestuft. Dennoch bleibt er einer der stärksten Spieler auf seiner Position. In der Gruppe mit einer Bewertung von 88 finden sich außerdem die Arsenal-Verteidiger William Saliba und Declan Rice sowie Joshua Kimmich und Luis Díaz.

Das Rating-Bild im Frauenfußball

Im Frauenfußball behauptete Alexia Putellas, die zu den London City Lionesses gewechselt ist, mit einer Bewertung von 91 ihren Status als bestbewertete Spielerin. Obwohl sie Barcelona verlassen hat, bleibt sie technisch führend. Putellas liegt knapp vor der Ballon-d’Or-Gewinnerin Aitana Bonmatí, deren Rating nach einer verletzungsreichen Saison von 91 auf 90 sank.

Khadija Shaw, die mit Manchester City die englische Meisterschaft gewann, erhielt ebenfalls eine Gesamtwertung von 90. Ihre Teamkollegin Yui Hasegawa machte dank ihrer taktischen Intelligenz einen deutlichen Sprung von 85 auf 88. Diese Veränderungen zeigen den wachsenden globalen Einfluss der englischen Liga im EA-FC-Ökosystem.

EA FC 27Kylian MbappéErling HaalandLionel MessiFußball-Ratings
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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