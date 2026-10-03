Lamine Yamal: Mein Alter könnte mich am Gewinn des Ballon d'Or hindern

Das Talent des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, hat betont, dass sein Alter ein entscheidender Faktor für die Wähler im Rennen um den prestigeträchtigen Ballon d'Or sein könnte. In einem Interview mit Guardian Sport merkte der junge Flügelspieler an, dass Experten dazu neigen, erfahrenere Kandidaten zu bevorzugen, da sie davon ausgehen, dass junge Spieler noch viel Zeit vor sich haben. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der mittlerweile 19-jährige Lamine Yamal ist dank seiner herausragenden Leistungen für Barcelona und die spanische Nationalmannschaft zu einem der Hauptanwärter auf den Ballon d'Or 2026 geworden. Der Spieler glaubt jedoch, dass die Öffentlichkeit und die Wähler sich von seinem Alter täuschen lassen und die Trophäe lieber anderen überlassen.

Konkurrenten und der psychologische Faktor

Laut Yamal bevorzugen Fans und Experten Spieler wie Kylian Mbappé, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia oder Fabián Ruiz mit dem Gedanken, dass er noch viele Jahre vor sich habe. Der Spieler sorgt sich über die falsche Vorstellung in der Gesellschaft, dass 'Lamine noch jung ist und diese Auszeichnung jederzeit gewinnen kann'.

Als Beispiel nannte Yamal die Karriere des französischen Stürmers Kylian Mbappé und erinnerte daran, dass dieser trotz seines Weltmeistertitels mit 19 Jahren und seiner ständigen Nominierung für individuelle Auszeichnungen den Ballon d'Or noch immer nicht gewonnen hat. 'Mbappé wurde in jungen Jahren das Gleiche gesagt, und am Ende hat er die Trophäe immer noch nicht', sagte er.

Einfluss auf dem Platz und persönliche Ambitionen

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente hat wiederholt betont, dass Lamine jeden Tag reifer wird und komplexe Spielsituationen versteht. Yamal selbst merkte an, dass sein Einfluss auf dem Platz über den Status eines 'aufgehenden Sterns' hinausgeht und er schon seit geraumer Zeit auf dem Niveau eines Ballon-d'Or-Gewinners spielt.

'Leute, die Fußball verstehen, sehen das sehr genau; sie wissen, wie sehr ich auf dem Platz den Unterschied mache', fügte Yamal hinzu. Er erklärte zudem, dass er solche Situationen nicht kontrollieren könne und seine Aufgabe lediglich darin bestehe, konstant zu gewinnen und sein Spiel zu zeigen.