Loïs Openda erzielt bei seinem Lyon-Debüt ein Tor in der Champions League

Der Angreifer Loïs Openda, der bereits für mehrere renommierte europäische Klubs gespielt hat, hinterließ bei seinem Debüt für den französischen Klub Lyon sofort einen starken Eindruck. Wie Goal.com berichtet, traf der Belgier im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Fenerbahçe und leistete damit einen wichtigen Beitrag zum Auswärtsremis seiner neuen Mannschaft. Die Partie war für beide Teams ein entscheidender Schritt auf dem Weg in die Gruppenphase des prestigeträchtigsten Wettbewerbs Europas. Goal.com berichtet .

Der Angreifer hatte Juventus im vergangenen Sommer verlassen und war in die französische Ligue 1 gewechselt. Nach Angaben des Pressedienstes des Turiner Klubs läuft der Leihvertrag zwischen den Parteien bis zum 30. Juni 2027 und enthält keine Kaufoption. Für die Leihe soll Lyon eine Gebühr von 3,5 Millionen Euro gezahlt haben.

Seine Zeit bei Juventus

Auch Loïs Opendas Wechsel zu Juventus war mit besonderen Bedingungen verbunden. Am 1. September 2025 nahm der Turiner Klub den Spieler zunächst auf Leihbasis von RB Leipzig unter Vertrag. Gemäß dieser Vereinbarung war Juventus verpflichtet, den Transfer fest zu machen, wenn am Ende der Saison 2025/26 bestimmte sportliche Bedingungen erfüllt wurden.

Der ursprüngliche Leihvertrag mit dem deutschen Klub lief bis zum 30. Juni 2026 und hatte ein Volumen von 3,3 Millionen Euro. Zudem waren zusätzliche Boni von bis zu 0,8 Millionen Euro vorgesehen, die bei Erreichen verschiedener sportlicher Ziele fällig wurden. Berichten zufolge erfüllte Juventus während der Saison alle Bedingungen und machte den Angreifer zum Saisonende dauerhaft zu seinem Spieler.

Finanzielle Details und eine neue Herausforderung

Gemäß der während der Saison 2025/26 abgeschlossenen endgültigen Transfervereinbarung sollte Juventus 40,6 Millionen Euro für den Spieler an RB Leipzig zahlen. Die Summe sollte über vier Geschäftsjahre in Raten beglichen werden. Zusätzlich wurden 1,7 Millionen Euro an weiteren Kosten berücksichtigt. Kurz darauf nahm die Karriere des Spielers jedoch eine erneute dramatische Wendung, als er nach Frankreich wechselte.

Der Angreifer, der nun für Lyon spielt, ist schnell zu einer wichtigen Figur in der Offensive der Mannschaft geworden. Sein erstes Tor in der Champions-League-Qualifikation zeigt, dass er sich rasch an seinen neuen Klub gewöhnt. Die Fans von Lyon und der Trainerstab setzen große Hoffnungen in die Leistungen des erfahrenen Stürmers während der Saison.