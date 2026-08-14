Milan-Verteidiger Zachary Athekame setzt seine Karriere in Frankreich fort

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Milan-Verteidiger Zachary Athekame setzt seine Karriere in Frankreich fort

Der italienische Klub Milan setzt in den letzten Wochen des Transferfensters seine Bemühungen fort, den Kader zu optimieren und überzählige Spieler abzugeben. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurde der Schweizer Außenverteidiger Zachary Athekame offiziell an den französischen Klub Lyon verliehen. Dies wurde von Goal.com berichtet.

Laut ixbt.com ergreift Milan Maßnahmen, um sich von Spielern zu trennen, die unter mangelnder Spielpraxis leiden und von Cheftrainer Ruben Amorim künftig nicht eingeplant werden. Die Situation von Zachary Athekame ist jedoch etwas anders, da die Vereinsführung ihn als wichtigen Spieler für die Zukunft betrachtet.

Der talentierte Schweizer war vor einem Jahr zu Milan gewechselt. Da seine Einsatzzeit in dieser Saison jedoch begrenzt ist, kam die Vereinsführung zu dem Schluss, dass eine Leihe die beste Lösung sei. So soll der Spieler regelmäßige Spielpraxis sammeln und sich weiterentwickeln können.

Leihe in die französische Ligue 1

In einer offiziellen Mitteilung bestätigte Milan, dass Zachary Athekames sportliche Registrierungsrechte vorübergehend auf Olympique Lyonnais übertragen wurden. Der Klub wünschte dem Spieler für den Rest der Saison viel Erfolg und alles Gute für den weiteren Karriereweg.

Bei Lyon, das in der französischen Meisterschaft antritt, erhält Athekame die Möglichkeit, sich zu beweisen und auf europäischen Bühnen Erfahrung zu sammeln. Experten halten diesen Schritt für eine gute Gelegenheit, die individuellen Fähigkeiten des jungen Verteidigers zu verbessern.

Kurz vor dem Ende des Transferfensters hat Milan auch die Verhandlungen über Verkäufe oder Leihen weiterer Reservespieler intensiviert. Auf Wunsch von Cheftrainer Ruben Amorim will die Vereinsführung den Kader ausbalancieren.

AC MilanLyonZachary AthekameTransferSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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