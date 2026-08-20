Juventus bereitet Verkauf von Jonathan David vor

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Juventus bereitet Verkauf von Jonathan David vor

Der Turiner Klub Juventus hat Stürmer Jonathan David auf die Transferliste gesetzt und plant, mit seinem Verkauf einen finanziellen Gewinn zu erzielen. Der kanadische Angreifer ist für den Verein überflüssig geworden, weil er nicht in die Pläne von Cheftrainer Luciano Spalletti passt. Goal.com berichtet.

Davids Jahresgehalt soll sechs Millionen Euro betragen, und derzeit bleibt er ein teurer Ersatzspieler. Die Leistungen des Angreifers in der vergangenen Saison blieben hinter den Erwartungen zurück, weshalb die Vereinsführung nach einem neuen Stürmer sucht.

Transferbedingungen und finanzielle Situation

Der Turiner Klub fordert 30 Millionen Euro für den Spieler, allerdings ist eine Senkung auf 20 bis 25 Millionen Euro nicht ausgeschlossen. Der Verein ist außerdem bereit, eine Leihe in Betracht zu ziehen.

Davids aktueller Vertrag bei Juventus läuft bis 2030. Sollte der Spieler eine erfolgreiche Leihsaison absolvieren, könnte auch ein vollständiger Transfer bis 2027 im Interesse des Klubs liegen.

Auf dem internationalen Transfermarkt gibt es Interesse an dem Spieler. Klubs aus der Türkei, Frankreich und England haben ihr Interesse an seinen Diensten bekundet.

Internationales Interesse und Perspektiven

  • Die französischen Klubs Paris FC und PSG haben Interesse gezeigt
  • Aston Villa aus England gehört zum Kreis der Interessenten
  • Auch türkische Klubs zeigen Interesse
Beim Turiner Klub ist bislang kein offizielles und konkretes Angebot eingegangen. Dennoch würde Davids Abgang Juventus finanziellen Spielraum verschaffen, um einen neuen Stürmer zu verpflichten, der Spallettis Anforderungen entspricht.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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