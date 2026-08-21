Juventus auf dem Transfermarkt: Priorität und Kandidaten für die Außenverteidigerpositionen

Der italienische Klub Juventus treibt die Verstärkung seines Kaders während des Sommer-Transferfensters intensiv voran. Auf Wunsch von Cheftrainer Luciano Spalletti soll die Mannschaft für jede Position über zwei geeignete Spieler verfügen. Bislang bestehen Probleme nur auf den Außenverteidigerpositionen. Laut ixbt.com und Sportmedien hat der Klub aus Turin die Lösung dieses Problems zu seiner obersten Priorität erklärt. Goal.com berichtet darüber.

Die Vereinsführung sucht derzeit aktiv nach neuen Spielern und wartet zugleich auf Entscheidungen über die Zukunft sowie mögliche Transfers von Spielern wie Jonathan David, Arthur Melo und Teun Koopmeiners. Die Verpflichtungen von Kolo Muani, Alajbegovic, Lukumi und Vicarion haben zwar viele Kaderveränderungen abgeschlossen, doch auf den Außenverteidigerpositionen besteht weiterhin Bedarf. Nach einem internen Spiel betonte der Trainer ausdrücklich die Notwendigkeit, diese Position zu verstärken.

Die wichtigsten Kandidaten auf dem Transfermarkt

Unter den Optionen, die Juventus derzeit prüft, stechen Möglichkeiten im Zusammenhang mit Olympique Marseille hervor. Der französische Klub ist wegen Problemen mit den Financial-Fair-Play-Regeln bereit, sich von Spielern mit hohen Gehältern zu trennen. Einer dieser Kandidaten ist Emerson Royal, der die Serie A und den italienischen Fußball gut kennt.

Auch zukunftsorientierte, finanziell jedoch etwas kompliziertere Optionen werden geprüft. Einer davon ist Rayan Aït-Nouri. Berichten zufolge könnte er einen neuen Verein suchen, da er bei seinem aktuellen Klub keinen Stammplatz innehat und die vergangenen Partien auf der Bank verbracht hat.

Erfahrene und junge Optionen

Álvaro Carreras steht ebenfalls auf der Kandidatenliste. Obwohl er nicht vollständig in die Pläne des Trainers passt, berücksichtigt der Klub, dass für seine Rückkehr bereits eine hohe Ablöse gezahlt wurde. Dennoch plant Juventus die Verpflichtung eines Linksverteidigers, um Andrea Cambiaso Konkurrenz zu machen, der in der vergangenen Saison keine konstanten Leistungen zeigte.

In der Schlussphase dieses Transferfensters will Juventus den Kader nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ verstärken. Wie von Spalletti gefordert, wird der Aufbau eines gesunden Wettbewerbs auf jeder Position ein wichtiger Faktor sein, damit die Mannschaft ihre wichtigsten Saisonziele erreicht.