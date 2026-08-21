Juventus-Transfermarkt: Jonathan David lehnt Angebot von Hull City ab

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Juventus-Transfermarkt: Jonathan David lehnt Angebot von Hull City ab

Turins Juventus muss zunächst Spieler verkaufen und Gehaltsspielraum schaffen, bevor der Klub sich im Winter-Transferfenster verstärken und neue Spieler registrieren kann. Wie GOAL.com berichtet, befindet sich die Transferpolitik des Klubs derzeit in einer schwierigen Lage, da der Verkauf aktueller Spieler nur schleppend vorankommt. Goal.com berichtet .

Laut Tuttosport hat der kanadische Stürmer Jonathan David ein Angebot des englischen Klubs Hull City abgelehnt. Obwohl der Spieler derzeit nicht in den Plänen des Trainers der Alten Dame steht, zeichnen sich keine klaren Möglichkeiten für einen Wechsel zu einem anderen Verein ab, sodass er weiterhin in einer ungewissen Situation bleibt.

Probleme im Mittelfeld und Arthurs Zukunft

Auch im Mittelfeld steht die Mannschaft vor einem ähnlichen Kaderproblem. Um neue Spieler zu verpflichten, muss der Klub zunächst mindestens zwei Mittelfeldspieler abgeben. Die Gespräche über eine einvernehmliche Auflösung von Arthurs Vertrag schreiten derzeit zügig voran; lediglich die letzten Details müssen noch geklärt werden.

Auch nach Arthurs Abgang muss Juventus noch einen weiteren Mittelfeldspieler verkaufen. Das Interesse an Fabio Miretti besteht weiterhin, doch die Ablöseforderung der Turiner von 10 bis 15 Millionen Euro schreckt potenzielle Käufer etwas ab.

Koopmeiners und Leihoptionen

Bei Teun Koopmeiners ist die Kadersituation noch komplizierter. Der Buchwert des Niederländers im Klub wird auf rund 30 Millionen Euro geschätzt, und derzeit ist keine Mannschaft bereit, diese Summe auszugeben. Daher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Leihgeschäfte genutzt werden, um die Situation zu verbessern.

Je näher das Ende des Transferfensters rückt, desto mehr Möglichkeiten bieten befristete Vereinbarungen, schwierige Situationen zu lösen. Diese Methode wird insbesondere für Spieler zur besten Lösung, die nach enttäuschenden Leistungen in den vergangenen Spielzeiten nur schwer dauerhaft verkauft werden können.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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