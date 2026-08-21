Juventus Bereitet Große Veränderungen Im Torhüterbereich Vor

Der Turiner Klub Juventus bereitet umfangreiche Veränderungen im Torhüterbereich vor. Da Guglielmo Vicario als Stammtorhüter für die neue Saison in Betracht gezogen wird, ist die Zukunft der anderen Torhüter im Kader ungewiss. Diese Veränderungen dürften für den Klub aus Turin der nächste wichtige Schritt auf dem Transfermarkt sein. Goal.com berichtet darüber.

Laut Informationen der Tuttosport steht inzwischen fast fest, dass Guglielmo Vicario die neue Nummer eins des Klubs wird. Daher muss Juventus die Zukunft der erfahrenen Torhüter Mattia Perin und Michele Di Gregorio klären. Abhängig von der Situation auf dem Transfermarkt könnte mindestens einer von ihnen, möglicherweise sogar beide, den Verein verlassen.

Mattia Perin und die Option Palermo

Der italienische Klub Palermo zeigt Interesse an Mattia Perin. Die Verhandlungen in dieser Angelegenheit waren zunächst wegen finanzieller Probleme etwas ins Stocken geraten. Nach Ansicht Palermos ist die von Juventus festgelegte Ablösesumme etwas zu hoch. Dennoch ist diese Option in den vergangenen Stunden wieder aktuell geworden, und die Parteien setzen ihre Gespräche fort.

Gleichzeitig gibt es weitere Interessenten für Mattia Perin. Seine Zukunft beim Turiner Klub dürfte in den kommenden Tagen klarer werden. Sollte er den Verein verlassen, wäre dies für die Bianconeri ein wichtiger Wendepunkt bei der Erneuerung ihres Torhüterbereichs.

Die Situation um Michele Di Gregorio

Obwohl die Situation von Michele Di Gregorio etwas anders ist, bleibt sie ebenso heikel. Der ehemalige Monza-Torhüter ist nicht in das neue sportliche Projekt des Trainerteams eingebunden, und der Klub sucht nach einer neuen Lösung für ihn. Nachdem die ersten Gespräche mit Marseille ins Stocken geraten sind, erscheint ein direkter Transfer derzeit kompliziert.

Dennoch wurde in den vergangenen Stunden bekannt, dass Bournemouth den Torhüter im Hinblick auf eine Verstärkung des eigenen Torhüterbereichs prüft. Auch Lazio beobachtet die Situation des italienischen Schlussmanns aufmerksam. Dieses Interesse während des Transferfensters macht die Lage noch spannender.

Juventus versucht, eine für alle Seiten passende Lösung zu finden. Der Klub möchte Di Gregorio eine neue Mannschaft vermitteln, bei der er seine Karriere stabil fortsetzen kann. Sollten beide Torhüter den Verein verlassen, muss der Turiner Klub auch die Frage nach der Ersatznummer zwei klären.