Manchester City empfängt heute Bournemouth in der englischen Premier League. Die Partie im Etihad Stadium in Manchester beginnt um 18:00 Uhr usbekischer Zeit. Beide Teams setzen auf ein 4-2-3-1-System. Abdukodir Khusanov steht in der Startelf der Gastgeber, Erling Haaland führt den Angriff an. Auf der Bank sitzen Omar Marmoush, Rayan Cherki und Jack Grealish. Die Mannschaften werden von Enzo Maresca und M. Rose aufs Feld geführt.

Khusanov erneut von Beginn an dabei

Manchester City-Trainer Enzo Maresca vertraut auf der rechten Abwehrseite auf Abdukodir Khusanov. Im Zentrum agieren Ruben Dias und M. Guehi, auf der linken Seite spielt Josko Gvardiol.

Sowohl Manchester City als auch Bournemouth beginnen das Spiel in einer 4-2-3-1-Formation.

Manchester City Startelf:

• Donnarumma

• Abdukodir Khusanov

• Ruben Dias

• M. Guehi

• Josko Gvardiol

• E. Anderson

• N. O'Riley

• Antoine Semenyo

• Phil Foden

• Rico Lewis

• Erling Haaland

Haaland vorne, Foden dahinter

Erling Haaland ist die Sturmspitze der Gastgeber. Hinter ihm agiert Phil Foden. Auf den Flügeln beginnen Antoine Semenyo und Rico Lewis.

Manchester City Bank:

• Omar Marmoush

• Mateo Kovacic

• Rayan Cherki

• Nico Gonzalez

• Jack Grealish

• Rayan Ait-Nouri

• Vitor Reis

• Matheus Nunes

• Geronimo Rulli

Bournemouth setzt auf Evanilson

Die Gäste spielen ebenfalls im 4-2-3-1-System. Evanilson stürmt als einzige Spitze. Hinter ihm agieren J. Kluivert, auf den Außenbahnen M. Tavernier und R. S. Rocha.

Bournemouth Startelf:

• D. Petrovic

• A. Traore

• D. Hill

• A. Silva

• A. Smith

• A. Scott

• L. Cook

• M. Tavernier

• J. Kluivert

• R. S. Rocha

• Evanilson

Auf der Bank sitzen David Brooks, Ben Doak, Tyler Adams, Bafode Diakite, Juanlu Sanchez, Alex Scott, Daniel Jebbison, Alvaro Rodriguez und Will Dennis.

Nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff

Das Spiel beginnt um 18:00 Uhr im Etihad Stadium. Das Hauptaugenmerk der usbekischen Fans liegt natürlich auf der Leistung von Abdukodir Khusanov.

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