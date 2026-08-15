Maresca spricht offen: Warum verlässt Reijnders Manchester City?

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Maresca spricht offen: Warum verlässt Reijnders Manchester City?

„Manchester Citys Hauptquartier bleibt Schauplatz wichtiger Entwicklungen rund um die Transfers von Spielern der ersten Mannschaft. Der Cheftrainer des Teams, Enzo Maresca äußerte sich auf einer Pressekonferenz zur möglichen Trennung des talentierten niederländischen Mittelfeldspielers Tijjani Reijndersvom Klub und klärte die Situation auf.

Zuvor hatten renommierte Insider berichtet, dass der 28-jährige Mittelfeldspieler kurz davor stehe, zu Saudi-Arabiens Al-Qadsiah aus der Saudi Pro League zu wechseln.

„Wenn alle zustimmen, dann sollte es so sein“

Enzo Maresca betonte nachdrücklich, dass er Spieler, die die Mannschaft verlassen wollen, nicht gegen ihren Willen halten möchte:

„Es war nie einfach, einen Spieler im Team zu halten, der eine feste Entscheidung zum Abschied getroffen hat. Tijjanis aktuelle Situation ähnelt sehr der von Trafford und einigen anderen Spielern bei uns.

Meiner Meinung nach sollte es so sein und auch geschehen, wenn der Klub, der Spieler und der Cheftrainer der Ansicht sind, dass sein Abschied für alle drei Parteien die richtige Entscheidung ist“, sagte der Trainer.

Reijnders’ starke Bilanz bei City

Der niederländische Mittelfeldspieler zeigte in der vergangenen Saison konstant starke und produktive Leistungen für die „Citizens“.

In der Saison 2025/2026 kam er in allen offiziellen Wettbewerben auf:

  • 47 Einsätze;

  • 7 Tore;

  • 8 Vorlagen.

Dennoch bereiten das finanziell attraktive Angebot aus Saudi-Arabien und die Bereitschaft des Spielers zu einer neuen Herausforderung den Weg für eine baldige offizielle Bekanntgabe des Transfers.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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