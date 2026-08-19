Manchester City startet Verhandlungen über 22-jährigen Mittelfeldspieler

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Manchester City startet Verhandlungen über 22-jährigen Mittelfeldspieler

„Manchester City“ plant den nächsten wichtigen Schritt auf dem Transfermarkt. Nach Informationen der Quelle prüft der Klub die Verpflichtung des 22-jährigen zentralen Mittelfeldspielers Alex Scott vom AFC Bournemouth. Erste Gespräche zwischen den Vereinen haben bereits begonnen.

Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Manchester City seine Aktivitäten auf dem Transfermarkt weiter fortsetzen soll. Zuletzt verpflichtete das Team Elliot Anderson für die klubinterne Rekordsumme von 116 Millionen Pfund.

Scott ist das neue Ziel von Manchester City

Laut dem italienischen Transferinsider Nicolò Schira zeigt Manchester City Interesse an der Verpflichtung von Alex Scott.

Der 22-jährige Engländer spielt beim AFC Bournemouth im zentralen Mittelfeld. Sein Name wurde bereits mit mehreren englischen Topklubs in Verbindung gebracht: Chelsea, Manchester United und Arsenal sollen Scott ebenfalls beobachtet haben.

Wie viel zahlte Bournemouth für Scott?

Alex Scott wechselte im Sommer 2023 von Bristol City zum AFC Bournemouth.

Die Ablösesumme betrug damals rund 25 Millionen Pfund. Einige Quellen nannten einen Betrag von etwa 23 Millionen Euro.

Inzwischen ist Scotts Marktwert deutlich gestiegen.

Kennzahl

Information

Alter

22

Aktueller Verein

AFC Bournemouth

Position

Zentraler Mittelfeldspieler

Vorheriger Verein

Bristol City

Wechsel zu Bournemouth

2023

Ablösesumme

etwa 23 Mio. €

Marktwert

50 Mio. €

Einsätze in der vergangenen Saison

39

Tore

4

Vorlagen

1

Manchester City steht vor großer Konkurrenz

Die Liste der Klubs, die Interesse an Scott zeigen, beschränkt sich nicht auf Manchester City. Auch Chelsea war ernsthaft an einer Verpflichtung des Spielers interessiert und sah ihn als möglichen Nachfolger von Enzo Fernández.

Bournemouth dürfte seinen Spieler jedoch nicht ohne Weiteres ziehen lassen. Deshalb könnte der Kampf um Scott bis zum Ende des Transferfensters noch intensiver werden.

Verpflichtet Marescas Team noch einen weiteren Mittelfeldspieler?

Der neue Cheftrainer von Manchester City, Enzo Maresca, hat angekündigt, dass der Klub bis zum Schließen des Transferfensters weiter aktiv bleiben wird. City arbeitet weiter daran, den Kader vor Saisonbeginn zu verstärken.

Sollten die Gespräche über Alex Scott eine ernsthafte Phase erreichen, muss Manchester City mit starker Konkurrenz und möglicherweise einer hohen Ablösesumme rechnen.

Die wichtigste Frage lautet nun: Wird Bournemouth bereit sein, seinen 22-jährigen Mittelfeldspieler an City zu verkaufen, und wie viel wird der Transfer kosten?

Glaubt ihr, dass Alex Scott zu Manchester City passen würde? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt die Nachricht auf Telegram und in den sozialen Netzwerken mit Fußballfans.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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