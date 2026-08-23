Die neue Saison in der englischen Premier League beginnt. Im Rahmen des ersten Spieltags Manchester City empfängt zu Hause Bournemouth.

Eine der meistdiskutierten Fragen vor der Partie wurde beantwortet: Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov, steht in der Startelf von Manchester City.Cheftrainer Enzo Maresca hat seine Startelf bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass Khusanov in der Innenverteidigung an der Seite von Ruben Dias agiert.

Die Startaufstellung von Manchester City:

Torwart:Gianluigi Donnarumma

Verteidiger: Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Marc Guehi, Josko Gvardiol

Mittelfeldspieler: Rico Lewis, Elliot Anderson, Nico O'Reilly

Stürmer: Antoine Semenyo, Phil Foden, Erling Haaland

Dass ein usbekischer Fußballer in der Startelf eines englischen Top-Klubs steht, gilt als historisches Ereignis für den usbekischen Fußball. Spielinformationen:

Spieltag:

English Premier League, 1. Spieltag

Gegner: Manchester City – Bournemouth

Zeit: Taschkenter Zeit

18:00 Ort: Etihad Stadium, Manchester

Übertragung: Ein Live-Ticker wird auf dem Portal LiveResult angeboten.

Der erste große Test der neuen Saison für Khusanov Die Nominierung von Abdukodir Khusanov für die Startelf hat das Interesse der usbekischen Fußballfans noch weiter gesteigert.

Er muss in der Innenverteidigung zusammen mit Dias die Angriffe von Bournemouth abwehren. Dies ist eine wichtige Chance für Khusanov, sich in seinem ersten Premier-League-Spiel der Saison zu beweisen.

Manchester City will nach der 0:3-Niederlage gegen Arsenal die ersten drei Punkte der Meisterschaft holen.

Die wichtigste Frage: Kann Khusanov das in ihn gesetzte Vertrauen rechtfertigen?

Maresca hat Khusanov direkt am ersten Spieltag in die Startelf berufen. Nun liegt es am Spieler selbst.

Wenn der usbekische Verteidiger im ersten Premier-League-Spiel der Saison im Etihad eine solide Leistung zeigt, könnte dies ein wichtiger Schritt für seinen Status im Team sein.

Alle Augen sind auf den Saisonauftakt im Etihad und natürlich auf die Leistung von Abdukodir Khusanov gerichtet.

O‘zbekistonlik himoyachi «Etixad»dagi mavsumning birinchi Premer-liga bahsida ishonchli o‘yin ko‘rsatsa, bu uning jamoadagi mavqei uchun muhim qadam bo‘lishi mumkin.

Barcha e’tibor esa «Etixad»dagi yangi mavsum startiga va, albatta, Abduqodir Xusanovning o‘yiniga qaratiladi.