Abdukodir Husanovs Manchester Cityrasante Entwicklung könnte sich auch auf dem virtuellen Rasen widerspiegeln. Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft und des englischen Klubs EA SPORTS FC 27 wurde als einer der Spieler gelistet, die in der neuen Version des Fußballsimulators den größten Bewertungssprung erwarten.

FC Tools Hub Experten berichten, dass die neue Gesamtbewertung des 22-jährigen Verteidigers im Spiel voraussichtlich 82 Punkte betragen wird .

Sollte sich diese Zahl bestätigen, wäre Husanovs Bewertung innerhalb eines Jahres um 5 Punkte gestiegen .

Für usbekische Fußballfans ist jedoch nicht nur der Anstieg der Bewertung interessant.

1. Husanov könnte ein Spieler mit 82 Punkten werden

Laut den geschätzten Bewertungen wird Abdukodir Husanovs FC 27Gesamtwert auf 82 Punkte angehoben.

Indikator Information Spieler Abdukodir Husanov Position Innenverteidiger Erwartete FC 27 Bewertung 82 Wachstum im Vergleich zur Vorversion +5 Klub Manchester City Alter 22

Sollten diese Daten in den offiziellen Bewertungen bestätigt werden, wäre Husanovs Wert in der virtuellen Welt deutlich gestiegen, passend zu seiner Entwicklung in der letzten Saison.

2. Husanov auf Augenhöhe mit Marmoush

Interessanterweise wird erwartet, dass der usbekische Verteidiger in den neuen geschätzten Bewertungen Manchester Citysägyptischer Stürmer Omar Marmoush den gleichen Wert erhält.

Die Bewertung beider Spieler wird auf 82 Punkte geschätzt .

Dies zeigt, dass Husanovs Status im Verein und seine jüngsten Fortschritte auch in der Welt des virtuellen Fußballs hoch geschätzt werden.

3. Wer hat die höchste Bewertung bei Manchester City?

Die höchste Bewertung im Verein wird voraussichtlich Erling Haaland haben.

Die Bewertung des norwegischen Stürmers beträgt 91 Punkte, und sein Potenzial +1 .

Damit beträgt der Bewertungsunterschied zwischen Husanov und Haaland 9 Punkte.

Für Husanov liegt der Fokus nicht auf der Zahl selbst, sondern auf dem Zuwachs von +5 innerhalb eines Jahres.

4. Der Weg des usbekischen Verteidigers bei Manchester City

Abdukodir Husanov kam im Januar 2025 zu Manchester City.

Der usbekische Verteidiger wechselte vom französischen Klub Lens für 40 Millionen Euro zu den Mancunians.

Dieser Transfer war einer der wichtigsten Schritte in Husanovs Karriere im europäischen Fußball.

Der 22-jährige Innenverteidiger hat während seiner Zeit bei Manchester City zwei Titel gewonnen. In der letzten Saison gewann er den FA Cup und den Ligapokal.

5. Warum könnte Husanovs Bewertung steigen?

Husanov gewinnt durch seine zuverlässigen Aktionen als Innenverteidiger an Aufmerksamkeit.

Experten halten ihn für einen der vielversprechendsten jungen Spieler im asiatischen Fußball.

Der Wettbewerb und die hochkarätigen Spiele bei Manchester City sind ein weiterer wichtiger Schritt für seine Entwicklung.

Daher kann die Anhebung seiner FC 27-Bewertung von 77 auf 82 Punkte als eine Zahl angesehen werden, die seinem jüngsten Fortschritt entspricht.

6. Es gibt jedoch einen wichtigen Punkt

Husanovs Bewertung von 82 Punkten ist derzeit keine offiziell bestätigte Information.

Die von den Experten von FC Tools Hub veröffentlichten Zahlen sind Schätzungen. Die Werte können sich ändern, bis die endgültigen Bewertungen offiziell von EA SPORTS bekannt gegeben werden.

Daher ist es noch zu früh, die 82 Punkte als endgültige Bewertung für Husanov zu akzeptieren.

Wichtigstes Fazit: Auch die virtuelle Bewertung zeigt Husanovs Wachstum

Abdukodir Husanovs 82-Punkte-Bewertung in FC 27 ist zwar offiziell nicht bestätigt, aber die geschätzte Zahl an sich ist für den usbekischen Spieler bemerkenswert.

Sollten sich die Bewertungen in dieser Form bestätigen, hätte Husanov innerhalb eines Jahres ein Wachstum von 5 Punkten verzeichnet.

Der Wert des Spielers, der bei Manchester City Titel gewinnt und zu einer der wichtigsten Stützen der usbekischen Nationalmannschaft wird, dürfte auch auf dem virtuellen Feld deutlich steigen.

Nun richtet sich alles Interesse auf die Bekanntgabe der offiziellen Bewertungen von EA SPORTS FC 27 . Dann wird sich zeigen, ob Husanov tatsächlich einen Wert von 82 Punkten erhält oder ob die endgültige Zahl anders ausfällt.