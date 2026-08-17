Usbekistan vor großer Prüfung: Argentinien wartet

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Usbekistan vor großer Prüfung: Argentinien wartet

Die usbekische Nationalmannschaft erwartet Ende September und Anfang Oktober eine Reihe sehr schwieriger Spiele. Nach den von Ihnen bereitgestellten Informationen soll die Mannschaft von Fabio Cannavaro am 30. September in China gegen die argentinische Nationalmannschaft antreten.

Wenn die Partie wie geplant stattfindet, wird sie für Usbekistan nicht nur ein prestigeträchtiges Freundschaftsspiel, sondern auch eine große Gelegenheit, die Mannschaft gegen einen Gegner der Weltklasse zu testen.

24. September — Duell mit Iran in Taschkent

Laut Championat.asia trifft Cannavaros Team sechs Tage vor dem Spiel gegen Argentinien auf einen weiteren starken Gegner.

Das Spiel Usbekistan gegen Iran soll am 24. September in Taschkent ausgetragen werden.

Da Iran zu den stärksten Nationalmannschaften im asiatischen Fußball zählt, bietet die Partie Cannavaro die Möglichkeit, seinen Kader und seine taktischen Lösungen einer harten Prüfung zu unterziehen.

Nächstes Ziel — China und Argentinien

Am 30. September richtet sich die Aufmerksamkeit dann auf China.

Das Spiel der usbekischen Nationalmannschaft gegen Argentinien könnte für Fußballfans zu einem der meist erwarteten Ereignisse des Herbstes werden.

In einem Spiel gegen einen Gegner dieses Kalibers wird neben dem Ergebnis auch entscheidend sein, wie die usbekischen Fußballer auf hohen Druck, hohes Tempo und individuelle Klasse reagieren.

Für Cannavaro wird es die Gelegenheit sein, seine Ideen mit der Nationalmannschaft auf höchstem Niveau zu überprüfen.

Am 6. Oktober wartet ein weiteres schwieriges Auswärtsspiel

Der Spielplan endet damit jedoch nicht.

Am 6. Oktober soll Usbekistan auswärts gegen die Republik Korea antreten.

Damit könnte die Nationalmannschaft innerhalb kurzer Zeit auf drei starke Gegner treffen:

24. September — Usbekistan gegen Iran, Taschkent
30. September — Usbekistan gegen Argentinien, China
6. Oktober — Republik Korea gegen Usbekistan

Diese Spiele könnten zu einer ernsthaften Testserie werden, die die wahre Stärke von Cannavaros Mannschaft offenlegt.

Sollte das Spiel gegen Argentinien bestätigt werden, bestreitet Usbekistan eines der medienwirksamsten Freundschaftsspiele der vergangenen Jahre.

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UsbekistanArgentinienFabio CannavaroInternationaler FußballFreundschaftsspiele
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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