Wie wurde Husanov bewertet? Britisches Medium analysiert die Leistung der City-Spieler

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Wie wurde Husanov bewertet? Britisches Medium analysiert die Leistung der City-Spieler

Am ersten Spieltag der Premier League erzielte der amtierende Meister Manchester Cityim Etihad-Stadion einen hart erkämpften 2:1-Comeback-Sieg gegen Bournemouth. Unser Landsmann, der in der Startelf stand, Abdukodir Khusanov erfüllte eine wichtige Aufgabe in der Innenverteidigung und wich in manchen Situationen auf die Außenbahn aus.

Das bekannte britische Medium, das auf den Manchester-Klub spezialisiert ist, cityxtra.co.uk bewertete nach diesem Comeback-Sieg die Leistung aller Spieler individuell.

Expertenfazit zu Abdukodir Khusanov: 6/10

Britische Analysten bewerteten die Aktionen des usbekischen Verteidigers wie folgt:

  • Zuverlässigkeit und Fehlerfreiheit: Khusanov zeigte eine recht stabile und starke Leistung in der Defensive. Er leistete sich während des Spiels keine groben Fehler;

  • Lücken zwischen den Mannschaftsteilen: Experten merkten an, dass dies nicht eines von Abdukodirs besten Spielen war, da die gesamte Defensive etwas vom Mittelfeld isoliert wirkte.

Bewertungen der Startelf von Manchester City

Das Medium bewertete die übrigen Akteure der Startelf wie folgt:

  • Nico O'Reilly — 7,5/10 (Spieler des Spiels): War der aktivste Spieler auf dem Platz. Er übte im Angriff großen Druck auf den Gegner aus und agierte auch defensiv nützlich;

  • Marc Guehi — 7/10: Spielte auf der für ihn ungewohnten Position im zentralen Mittelfeld. Trotz einer vergebenen Chance auf das leere Tor erzielte er in der 85. Minute den wichtigen Ausgleich;

  • Josko Gvardiol — 7/10: Trotz einiger Fehler erzielte er in der 90.+2 Minute den Siegtreffer mit dem rechten Fuß;

  • Antoine Semenyo — 6,5/10: Ersetzte Doku auf dem linken Flügel und zeigte viele Dribblings und gefährliche Vorstöße;

  • Gianluigi Donnarumma — 6/10: Am Gegentor schuldlos und agierte ohne grobe Fehler;

  • Ruben Dias — 6/10: Spielte an der Seite von Khusanov auf einem durchschnittlichen und stabilen Niveau;

  • Phil Foden — 6/10: Obwohl ihm Vertrauen geschenkt wurde, konnte er das Spiel nicht entscheidend beeinflussen;

  • Elliot Anderson — 6/10: War aktiv, wurde jedoch verletzungsbedingt ausgewechselt;

  • Rico Lewis — 5,5/10: Leistete sich Stellungsfehler und war einer der Schuldigen beim Gegentor;

  • Erling Haaland — 5,5/10: Obwohl er viel arbeitete, vergab er sehr gute Chancen und erwischte einen unglücklichen Tag.

Einwechselspieler und die Magie von Cherki

Spieler, die das Spiel in der zweiten Halbzeit drehten:

  • Rayan Cherki — 7/10: Nach seiner Einwechslung lieferte er die Vorlagen für beide Tore von City und wurde zum Hauptarchitekten des Sieges;

  • Matheus Nunes, Mateo Kovacic, Jack Grealish — 6/10: Brachten die nötige Energie und das Tempo in die Mannschaft.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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