Barcelona sagt Ehrung für spanische Weltmeister ab

Der FC Barcelona hat offiziell seine Pläne abgesagt, die acht Weltmeister in seinem Kader zu ehren. Diese Entscheidung wurde vor dem Hintergrund der angespannten politischen Lage zwischen Katalonien und der spanischen Zentralregierung sowie Zusammenstößen zwischen Fans und Sicherheitskräften getroffen. Wie Goal.com berichtet, sah sich der Verein gezwungen, die für das La Liga-Spiel gegen Athletic Bilbao im heimischen Stadion geplante Zeremonie abzusagen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Es ist bekannt, dass acht Spieler von Barcelona im vergangenen Monat bei der Weltmeisterschaft in New Jersey mit der spanischen Nationalmannschaft den Weltmeistertitel gewannen. Andere führende Mannschaften der spanischen Liga hatten ihre siegreichen Spieler bereits bei ihren ersten Heimspielen der Saison feierlich geehrt. Der katalanische Verein entschied sich jedoch aufgrund der heftigen Proteste im Land gegen die Durchführung der Veranstaltung.

Politische Spannungen und Polizeieinsätze

Die Situation verschärfte sich nach den Ereignissen vor dem Spiel gegen Elche am vergangenen Sonntag, das mit einem 5:0-Sieg endete. Öffentliche Empörung löste der Einsatz von Gewalt durch Sicherheitskräfte gegen mitgereiste Barcelona-Fans aus, darunter Schläge und die Beschlagnahmung von Estelada-Flaggen, die für die katalanische Unabhängigkeit stehen. Diese Gewalttaten zwangen die Vereinsführung, ihre Pläne vor dem Spiel kurzfristig zu ändern.

Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch erläuterte Vereinspräsident Joan Laporta die Änderungen und betonte, dass es im aktuellen gesellschaftspolitischen Klima unlogisch wäre, eine solche Feierlichkeit abzuhalten. Ihm zufolge zeigt auch der Königlich Spanische Fußballverband Verständnis für die Entscheidung des Vereins.

Joan Laportas scharfe Stellungnahme

Joan Laporta verteidigte nachdrücklich das Recht der Fans, die Estelada-Flagge zu zeigen, und betonte, dass der Fußball die Gesellschaft vereinen und nicht für Konflikte sorgen sollte. Seiner Ansicht nach repräsentiert dieses Symbol die Weltanschauung vieler Barcelona-Fans und Katalanen und ist Teil der Meinungsfreiheit.

Der Vereinspräsident verurteilte die Polizeieinsätze vom vergangenen Wochenende scharf und forderte, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Laporta erklärte, dass der unverhältnismäßige Einsatz von Gewalt gegen Barcelona-Fans inakzeptabel sei und forderte strikte Maßnahmen in allen Fällen.