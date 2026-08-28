Rodri und De Bruyne gegen City: Auf wen trifft Marescas Team in der Champions League?

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Rodri und De Bruyne gegen City: Auf wen trifft Marescas Team in der Champions League?

Die Auslosung für die Ligaphase der UEFA Champions League 2026/2027 Manchester Citybot wahrlich dramatische Szenarien. Nach dem Abschied von Pep Guardiola hat der neue Trainer der "Cityzens", Enzo Maresca, das Ziel, die prestigeträchtige Trophäe zum erst zweiten Mal in der Vereinsgeschichte ins Etihad zu holen.

Nachdem er in der Triple-Saison 2022/2023 Guardiolas Assistent war, muss Maresca nun als Cheftrainer die Misserfolge auf europäischer Bühne (Niederlagen gegen Real Madrid in den letzten zwei Spielzeiten) beenden.

Manchester Citys Gegner in der Ligaphase:

Die "Cityzens" bestreiten in der Ligaphase insgesamt 8 intensive Partien:

  • Paris Saint-Germain — zu Hause

  • Barcelona — auswärts

  • Sporting CP — zu Hause

  • Porto — auswärts

  • Napoli — zu Hause

  • RB Leipzig — auswärts

  • AEK Athen — zu Hause

  • Lens — auswärts

Wiedersehen mit alten Helden: Duell gegen Rodri und De Bruyne!

Die größte Spannung der Auslosung Manchester CityLegenden treffen auf ihren ehemaligen Verein:

  • Rodri gegen City im Camp Nou: Der spanische Mittelfeldspieler, der letzte Woche für 65,4 Millionen Pfund zum FC Barcelona wechselte, trifft am 2. Spieltag der Ligaphase auf seine Triple-Teamkollegen von 2023;

  • Kevin De Bruyne und Napoli: Nach neun glanzvollen Jahren bei City kehrt der belgische Spielmacher nun als Gegner ins Etihad zurück;

  • Titelverteidiger — PSG: Einer der Hauptkonkurrenten der Engländer wird der amtierende europäische Champion, das starke Paris Saint-Germain, sein.

Wettbewerbskalender und neues Format

Die Spiele der Champions-League-Ligaphase finden vom 8. September bis zum 27. Januar statt. In der Gesamttabelle mit 36 Vereinen gilt:

  • Plätze 1–8: Qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale;

  • Plätze 9–24: Kämpfen in den Play-offs um den Einzug ins Achtelfinale.

Marescas Mannschaft ist bereit, ihre Stärke auf internationaler Bühne zu beweisen, nachdem sie im Community Shield gegen Arsenal (0:3) verlor und zum Premier-League-Auftakt einen knappen Sieg gegen Bournemouth (2:1) einfuhr.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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