Ein neues Kapitel in der Geschichte des usbekischen Sports wurde bei den Ruder-Weltmeisterschaften im niederländischen Amsterdam aufgeschlagen. In den Finalläufen am 27. August erzielten unsere Landsleute ein beispielloses Ergebnis und stiegen auf die höchste Stufe des Podiums.

Laut dem Pressedienst des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) von Usbekistan markiert dieser Erfolg das erste Mal in der Geschichte des usbekischen Rudersports, dass bei einer Weltmeisterschaft der Erwachsenen eine Goldmedaille gewonnen wurde, erste Goldmedaille die in goldenen Buchstaben festgehalten wurde.

Das unvergleichliche Können des Duos Nurmatov und Safaraliyev

Unsere Athleten, die im Leichtgewichts-Doppelzweier (LM2x) antraten, ließen die stärksten Konkurrenten der Welt hinter sich:

Goldenes Ziel: Das Duo Shahzod Nurmatov und Sobir Safaraliyev bewältigte die Strecke mit hoher Geschwindigkeit und perfekter Harmonie und sicherte sich den Hauptpreis der Weltmeisterschaft – die Goldmedaille;

Podestbesetzung: In einem hart umkämpften Finale ging die Silbermedaille an die Vertreter Deutschlands, während die Bronzemedaille an die Athleten des US-Nationalteams ging.

Ein riesiger Schritt auf dem Weg zu Olympia

Usbekische Ruderer, die Vertreter der weltweit führenden Nationen hinter sich ließen und bei der Weltmeisterschaft triumphierten, beweisen, dass diese Sportart in unserem Land eine neue Qualitätsstufe erreicht hat.

Dieser historische Sieg demonstrierte nicht nur das Können unserer Athleten, sondern steigerte auch das Ansehen unserer Nationalmannschaft vor den kommenden großen internationalen Wettbewerben und den Olympischen Spielen erheblich.