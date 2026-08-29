Bellingham glänzt bei Real: Wie bewertete Mourinho seine Leistung?

Real Madrids Cheftrainer José Mourinho äußerte sich auf einer Pressekonferenz zu einem der größten Stars des Teams, Jude Bellinghamund dessen Aufgaben auf dem Platz. Der erfahrene portugiesische Fachmann würdigte das einzigartige Talent des englischen Mittelfeldspielers, betonte jedoch, dass der mannschaftliche Zusammenhalt Vorrang vor Einzelpersonen habe.

Bellingham, der seit Saisonbeginn eine hohe Effizienz zeigt, spielt eine entscheidende Rolle im Siegeszug der „Königlichen“.

„Ich bin mit jedem Spieler zufrieden“: Mourinhos Anforderungen und Philosophie

José Mourinho äußerte sich zur Atmosphäre im Team und zum Fußball, den die Fans erwarten:

Bellinghams Bedeutung: „Bellingham ist wahrlich ein einzigartiger Spieler. Er ist für Real von großer Bedeutung, aber ich ziehe es vor, über die gesamte Mannschaft zu sprechen statt über Einzelpersonen;

Mannschaftsgefüge: Ich bin mit der Leistung jedes Spielers zufrieden. Wir müssen auf dem Platz als geschlossene Einheit agieren;

Vertrauen der Fans: Die Fans kommen ins Stadion, um genau diese Spieler zu sehen, ihr schönes Zusammenspiel und die Siege, die sie erringen“, betonte der Cheftrainer.

3 Scorerpunkte in 2 Spielen: Bellinghams produktiver Start

Der 23-jährige Jude Bellingham ist extrem produktiv in die neue Saison gestartet: