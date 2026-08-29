Notfalltreffen im Pentagon: Hegset versammelt Hunderte Generäle auf geheimer Basis

Ein bedeutender und mysteriöser Vorbereitungsprozess hat in US-Militärkreisen begonnen. Laut der einflussreichen The Wall Street Journal (WSJ) berichtet unter Berufung auf amerikanische offizielle Quellen, dass US-Verteidigungsminister Pete Hegset einen Plan entwickelt, um bis Ende dieses Jahres Hunderte hochrangige Militärführer und Generäle auf der berühmten Quantico Marine Corps Base in Virginia zu versammeln.

Quellen merken an, dass während des bevorstehenden Treffens unter Ausschluss der Öffentlichkeit strategische Pläne für die US-Streitkräfte sowie neue Sonderbefehle bekannt gegeben werden sollen.

Der geheime Gipfel in Quantico und die offizielle Antwort des Pentagons

Bisher werden viele Details zu dem bevorstehenden Sondertreffen streng geheim gehalten:

Genaues Datum und Teilnehmer: Das genaue Datum der Veranstaltung und die Zusammensetzung der teilnehmenden Generalität sind noch nicht vollständig bestätigt;

Donald Trump wird er teilnehmen? Die größte Unbekannte bleibt, ob US-Präsident Donald Trump persönlich an diesem wichtigen Militärgipfel teilnehmen wird oder nicht;

Reaktion des Pentagons: Auf Fragen von Journalisten erklärte der Militärsprecher Joel Valdez, dass derzeit keine detaillierten Informationen vorliegen, die offiziell bekannt gegeben werden könnten.

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Ein ähnliches Notfalltreffen fand in den USA im September 2025 auf derselben Quantico-Basis statt: