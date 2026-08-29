53-jährige Amerikanerin schafft 1.826 Liegestütze in einer Stunde

Die 53-jährige Amerikanerin Laura A. Hunt hat den Guinness-Weltrekord für die meisten Liegestütze einer Frau in einer Stunde gebrochen und dabei 1.826 Wiederholungen absolviert.

Laut Guinness-Buch der Rekorde erreichte Hunt dieses Ergebnis am 8. November 2025 in Pittsburgh, USA. Sie ist als Personal Trainerin und Pädagogin für körperliche Fitness tätig.

Ihr Ergebnis übertrifft deutlich den Rekord, den die 59-jährige Kanadierin DonnaJean Wilde im Jahr 2024 mit 1.575 Liegestützen in einer Stunde aufgestellt hatte.

Der Rekord bei den Männern für Liegestütze in einer Stunde wird vom rumänischen Sportler Pop Laurențiu gehalten, der am 30. Juni 2023 insgesamt 3.378 Liegestütze schaffte.

Hunt erklärte, sie wolle mit ihrem Rekord ihren Kindern, Schülern und anderen zeigen, wie wichtig es ist, keine Angst vor schwierigen Aufgaben zu haben und ehrgeizige Ziele zu verfolgen.