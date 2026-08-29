Trump plant, ein Objekt auf dem Mond nach sich selbst zu benennen

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Trump plant, ein Objekt auf dem Mond nach sich selbst zu benennen

In letzter Zeit ist der US-Präsident Donald Trump häufig durch seine Initiativen zur Umbenennung geografischer Objekte in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.

US-Präsident Donald Trump hat seine Zustimmung zu der Idee geäußert, ein Objekt auf dem Mond nach sich selbst zu benennen. Er sprach darüber in einem Weltraumzentrum in Texas während einer Diskussion über Objekte auf dem Satelliten.

„Ich hoffe, sie benennen etwas Ähnliches nach mir“, sagte Trump.

Während der Veranstaltung traf der amerikanische Präsident auch den amerikanischen Astronauten Reid Wiseman, den Kommandanten der Artemis-II-Mission. Im Gespräch erwähnte Trump, dass einer der Krater auf dem Mond zu Ehren von Wisemans verstorbener Frau Carol benannt wurde, die an Krebs starb.

Trump ist der Ansicht, dass der Mond ein symbolischer Ort ist, der menschliche Erinnerungen und Namen über Jahrhunderte bewahren kann. Aus diesem Grund erklärte er, dass er einen Vorschlag, ein geografisches Objekt auf dem Mond nach ihm zu benennen, gerne annehmen würde.

Während der Veranstaltung unterzeichnete der US-Präsident ein weiteres wichtiges Dekret. Er unterzeichnete eine Anordnung zur Gründung einer Weltraumakademie im Land.

Donald Trumps Initiativen in Bezug auf geografische Namen enden hier nicht. In letzter Zeit hat der US-Präsident mehrfach die Frage der Umbenennung verschiedener Objekte aufgeworfen.

Unter anderem schlug er zuvor vor, den Golf von Mexiko in „Golf von Amerika“ umzubenennen. Zudem unterzeichnete er vor dem Hintergrund der Handelsspannungen mit Kanada ein Dekret zur Umbenennung des Ontariosees in „Amerikasee“.

Darüber hinaus wurde Trumps Name bereits für eine Autobahn und einen Flughafen in Florida verwendet. Eine Initiative, seinen Namen an der Fassade des Kennedy Centers in Washington anzubringen, wurde später durch eine Gerichtsentscheidung gestoppt.

Nun hat Trump durch seine Äußerung über die Möglichkeit, ein Mondobjekt nach ihm zu benennen, offen seinen Wunsch bekundet, seinen Namen mit dem Kosmos zu verbinden.

Donald TrumpMondWeltraumUSAPolitik
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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